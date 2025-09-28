Henry Hub Natural Gas: Hohe Speicherbestände, aber Hurrikan-Risiko bleibt

Der Henry Hub Natural Gas Future beendete die Handelswoche mit einem leichten Minus von –0,66 % und schloss an der NYMEX bei 3,177 USD. Zwischenzeitlich fiel der Markt am Dienstag bis auf ein Wochentief von 3,055 USD, konnte sich aber nach Veröffentlichung der wöchentlichen Lagerbestände wieder erholen. Die EIA meldete am Donnerstag einen Anstieg der Bestände um +75 bcf – exakt im Rahmen der Erwartungen und nahe dem 5-Jahresdurchschnitt von +76 bcf. Damit liegen die Vorräte aktuell bei 3.508 bcf, rund 6 % über dem 5-Jahresschnitt und 1 % über Vorjahr. Diese komfortable Versorgungslage sorgte zunächst für Druck auf die Preise, bevor es am Freitag noch einmal zu einem Zwischenhoch von 3,261 USD kam.







Fundamental bleibt das Bild bearish geprägt: Die US-Produktion läuft mit über 107 bcf/Tag auf Rekordniveau, während die Injections rund 18 % über dem Normalwert liegen und auf ein Speicherhoch von fast 3.960 bcf zum Winter hin deuten. Auch die COT-Daten bestätigen den Druck – das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt auf 128.084 Kontrakte ausgebaut.







Gleichzeitig darf der saisonale Faktor nicht unterschätzt werden. Die Hurrikan-Saison im Atlantik dauert bis Ende November an und befindet sich aktuell in ihrer aktivsten Phase. Bisher wurde die kritische Infrastruktur im Golf von Mexiko zwar verschont, doch jedes Störereignis könnte das Angebotsbild abrupt drehen und für eine plötzliche Preisrally sorgen.







Fazit:



Die Lagerlage spricht klar gegen steigende Preise, doch das Marktumfeld bleibt wettergetrieben. Solange die Speicher voll sind, bleibt das Risiko auf der Unterseite. Erst ein schwerer Hurrikan, der Produktion oder Exportterminals im Golf beeinträchtigt, könnte das Bild kippen – die Märkte bleiben daher nervös zwischen solider Versorgung und meteorologischer Unwägbarkeit.

