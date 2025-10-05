Henry Hub Natural Gas – Rally in der Hurricane-Saison, Shorts weiter gefährlich positioniert

Der Henry Hub Future hat in der vergangenen Woche kräftig zugelegt und mit einem Plus von 5,04 % bei 3,336 USD geschlossen. Zwischenzeitlich stieg der Preis sogar bis auf 3,585 USD an – unmittelbar rund um die Veröffentlichung der wöchentlichen EIA-Lagerdaten. Diese fielen bullisch aus: Mit einem Aufbau von nur +53 Bcf blieb der Zuwachs klar unter den Markterwartungen von +66 Bcf und weit unter dem Fünfjahresschnitt von +85 Bcf. Insgesamt liegen die US-Bestände mit 3.561 Bcf aktuell zwar 171 Bcf (+5 %) über dem Fünfjahresdurchschnitt und 21 Bcf (+1 %) über dem Vorjahr, dennoch signalisiert das langsamere Tempo ein engeres Marktumfeld.







Fundamental bleibt die Lage ambivalent. Auf der einen Seite stehen Rekordproduktionen in den USA – mit mehr als 108 Bcf/Tag – und nur verhaltene Nachfrage infolge milder Wetterprognosen für Mitte Oktober. Auf der anderen Seite stützt die Saisonalität den Markt klar: Bis Mitte/Ende Oktober zeigt der saisonale Verlauf traditionell nach oben, nicht zuletzt aufgrund des Höhepunkts der Hurricane-Saison. Zwar hat es in diesem Jahr bereits mehrere Stürme im Atlantik gegeben, bislang blieb die US-Gas-Infrastruktur verschont. Ein aktuell über Florida ziehendes Tief hat nur eine 10-prozentige Chance, sich zu einem Hurricane zu entwickeln – dennoch bleibt das Risiko wetterbedingter Preissprünge bestehen.







Besonders brisant ist die Positionierung am Terminmarkt. Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt weiter aufgestockt und hält nun 128.084 Kontrakte short. Diese hohe Konzentration auf fallende Preise birgt erhebliches „Short-Squeeze-Potenzial“. Sollte es zu einem wetterbedingten Engpass oder einer weiteren bullischen Überraschung bei den Lagerdaten kommen, könnte eine schnelle Eindeckungsrally folgen.







Fazit:



Henry Hub Gas zeigt sich im Oktober saisonal stark und profitiert von bullischen Lagerdaten. Die Kombination aus hohen Short-Positionen und potenziellen Wetterrisiken macht den Markt anfällig für eine beschleunigte Aufwärtsbewegung. Solange die Marke von 3,30 USD verteidigt wird, bleibt der Weg nach oben bis in den Bereich von 3,60–3,80 USD offen.

