Kaffee Future – Rücksetzer nach volatilem Wochenverlauf

Der Coffee-Future an der US-ICE musste in der vergangenen Woche spürbar abgeben und verlor –2,83 %, womit er bei 373,15 US-Cent je Pfund schloss. Nach einer insgesamt volatilen Woche mit mehreren Richtungswechseln fehlten die klaren Impulse, sodass der Markt letztlich schwach aus dem Handel ging.







Ein Blick auf die COT-Daten zeigt, dass das Managed Money aktuell mit 34.986 Kontrakten long positioniert ist. Damit hat sich die Netto-Long-Position zuletzt wieder leicht erhöht, liegt jedoch weiterhin deutlich unter den Spitzenwerten, die wir noch im Februar dieses Jahres gesehen haben. Das unterstreicht, dass die spekulative Seite zwar vorsichtig in den Markt zurückkehrt, von einem Überhitzungsszenario aber keine Rede ist.







Auf der fundamentalen Seite sorgt vor allem die Tarifunsicherheit für Nervosität: US-Präsident Trump droht mit Zöllen von 50 % auf brasilianische Kaffee-Exporte, die nach wie vor die zentrale Versorgungsquelle für den US-Markt darstellen. Gleichzeitig bleiben die globalen zertifizierten Lagerbestände historisch niedrig – ICE-zertifizierte Arabica-Lager sind zuletzt auf den tiefsten Stand seit Mai 2024 gefallen. Dazu kommen witterungsbedingte Risiken in Brasilien (Dürre, unregelmäßige Regenfälle, Frost), die das Marktumfeld zusätzlich belasten.







Die Saisonalität signalisiert kurzfristig noch Gegenwind: Historisch betrachtet zeigt Kaffee bis Ende September eine eher schwache Tendenz, bevor ab Oktober die saisonale Jahresendrally einsetzt.







Fazit:



Der Coffee-Future hat eine schwache Woche hinter sich und bleibt kurzfristig durch Tarifrisiken, schwache Saisonalität und volatiles Sentiment unter Druck. Mittel- bis langfristig wirken die extrem niedrigen Lagerbestände und die strukturellen Angebotsrisiken jedoch stützend – was den Markt für eine Jahresendrally vorbereiten könnte.

