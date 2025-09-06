Albemarle Corp – Lithium im Fokus

Die Aktie von Albemarle (ASX: ALB) zeigte sich in der vergangenen Woche sehr volatil. Nach einer schwachen Eröffnung am Montag erholte sich das Papier deutlich und konnte zum Wochenschluss kräftig zulegen. Im Wochenverlauf blieb dennoch ein Minus von –4,02 %, der Schlusskurs lag bei 81,53 AUD. Am Freitag erreichte die Aktie intraday sogar ein Hoch bei 84,89 AUD, was die kurzfristige Erholungstendenz unterstreicht.







Fundamental rückte das Thema Lithium in den Vordergrund: China hat Pläne angekündigt, die Überkapazitäten in strategischen Industrien wie der Batterie- und Stahlproduktion einzudämmen. Da das Land der größte Produzent von EV-Batterien und Lithium ist, hat diese Nachricht unmittelbare Signalwirkung für den globalen Markt. Die Aussicht auf Angebotsdisziplin ließ den Lithiumpreis zuletzt von seinen Tiefstständen um 8.500 USD/Tonne wieder auf rund 10.000 USD/Tonne steigen. Auch Albemarle profitierte davon – die Aktie legte im August bereits rund 20 % zu, bevor sie in der letzten Woche konsolidierte.







Fazit:



Kurzfristig bleibt Albemarle in einem volatilen Fahrwasser, getrieben von Nachrichten aus China und den Bewegungen am Spotmarkt für Lithium. Die Erholung am Freitag deutet auf eine zunehmende Stabilisierung hin, die von der Aussicht auf Angebotsdisziplin getragen wird. Solange Lithiumpreise ihre jüngste Aufwärtsbewegung behaupten können, bleibt die Aktie taktisch interessant – wenngleich das Niveau historischer Hochs (334 USD Ende 2022) noch in weiter Ferne liegt.

