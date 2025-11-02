    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    Albemarle Corp.: Volatiles Wochenplus – Rückenwind für Lithium?

    Die Aktie von Albemarle Corp. legte in der vergangenen Woche um +0,89 % zu und schloss bei 98,26 AUD – knapp unter der psychologisch wichtigen 100er-Marke. Am Montag notierte die Aktie im Hoch noch bei 106,94 AUD, gab diese Gewinne im weiteren …

    Carsten Stork - Albemarle Corp.: Volatiles Wochenplus – Rückenwind für Lithium?
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von Albemarle Corp. legte in der vergangenen Woche um +0,89 % zu und schloss bei 98,26 AUD – knapp unter der psychologisch wichtigen 100er-Marke. Am Montag notierte die Aktie im Hoch noch bei 106,94 AUD, gab diese Gewinne im weiteren Wochenverlauf jedoch wieder ab. Seit Dienstag pendelte sie stabil um 98 AUD – ein Zeichen relativer Ruhe nach hoher Intraday-Volatilität.

    Fundamental bleibt die Lage angespannt: Die Branche leidet weiter unter einem Preisverfall von über 80 % in den letzten 18 Monaten – ausgelöst durch Überangebot aus China. Gleichzeitig verdichten sich die Zeichen politischer und strategischer Unterstützung: Im US-Bundesstaat Arkansas positionieren sich mehrere Unternehmen, darunter Exxon und Chevron, für den Aufbau einer heimischen Lithiumindustrie mittels Direct Lithium Extraction (DLE). Ziel: eine wettbewerbsfähige US-Versorgungskette unabhängig von China. Albemarle betreibt bislang das einzige aktive Lithiumprojekt der USA in Nevada und ist damit ein zentraler Akteur dieser Entwicklung.

    Auch geopolitisch bleibt der Druck hoch: Albemarle wird im Dezember an der G7-Rohstoffrunde in London teilnehmen – ein weiteres Signal, dass die Firma als strategischer Partner im globalen Lithiummarkt wahrgenommen wird. Parallel dazu stärkt der Verkauf von 51 % der Ketjen-Tochter für 660 Mio. USD die Bilanz, während die Quartalsdividende bestätigt wurde. Mit besonderer Spannung wird nun der nächste Impuls erwartet: Am 5. November legt Albemarle die Zahlen zum dritten Quartal vor.

    Fazit:
    Nach der dynamischen Bewegung zu Wochenbeginn hat sich der Kurs wieder gefangen. Albemarle bleibt eine zentrale Turnaround-Wette im globalen Lithiumsektor, getrieben von geopolitischem Rückenwind, wachsender US-Industriepolitik und struktureller Bedeutung im Batteriemarkt. Das kurzfristige Kursverhalten bleibt volatil – mittelfristig aber bleibt das Setup intakt.

    1 im Artikel enthaltener Wert
