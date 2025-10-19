Zwischen geopolitischen Spannungen und Gewinnmitnahmen: Lithium bleibt im Brennpunkt

Es war eine nervöse Woche für den Lithium-Sektor. Während die geopolitische Lage zwischen den USA und China erneut eskalierte, blieb der Fokus der Märkte klar auf den sogenannten „kritischen Rohstoffen“. Donald Trump versuchte mit beschwichtigenden Worten, die Furcht vor einem Handelskonflikt zu dämpfen, doch die Verunsicherung blieb. Davon profitierte zunächst die Aktie von Albemarle Corp. (ALB), die im Wochenverlauf bis fast 100 AUD anstieg, bevor kräftige Gewinnmitnahmen den Kurs wieder auf 92,77 AUD drückten – ein Wochenplus von +3,24 %.







Der Verlauf spiegelt die zunehmende Nervosität im Rohstoffsektor wider. Anleger suchen derzeit gezielt nach Titeln, die von der globalen Sicherung strategischer Ressourcen profitieren. Lithium bleibt dabei einer der zentralen Märkte der kommenden Jahre – nicht nur als Schlüsselrohstoff für Elektrofahrzeuge, sondern auch als politisches Druckmittel im wachsenden Systemkonflikt zwischen den USA und China. Albemarle gilt als einer der wenigen westlichen Anbieter mit global relevanten Produktionskapazitäten in Australien, Chile und den USA – ein struktureller Vorteil, der langfristig Bestand hat.







Fazit:



Die jüngte Korrektur ist weniger ein Anzeichen fundamentaler Schwäche als Ausdruck kurzfristiger Risikoaversion. Die Aktie bleibt in einem intakten Aufwärtstrend und profitiert weiter vom geopolitischen Rückenwind. Sollte sich die Lage stabilisieren, könnte Albemarle einer der großen Gewinner der nächsten Rohstoffphase bleiben.

