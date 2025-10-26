Lithium erwacht: Albemarle und die neue Allianz der Rohstoffmächte

Albemarle Corp. legte in der vergangenen Woche um +13,89 % zu und schloss bei 105,66 AUD – ein neues Jahreshoch 2025 und zugleich ein Schlusskurs oberhalb der psychologisch wichtigen 100-AUD-Marke. Nach Monaten der Konsolidierung scheint der Lithium-Markt seinen Boden gefunden zu haben.







Analysten zeigten sich zunehmend optimistisch und hoben ihre Kursziele deutlich an. Die jüngsten Einschätzungen spiegeln die wachsende Überzeugung wider, dass die massiven Preisrückgänge im Lithiumsektor der letzten zwei Jahre – über 90 % seit dem Hoch – ihren Tiefpunkt hinter sich gelassen haben. Parallel dazu stabilisieren sich die Margen im Batteriebereich, während die Nachfrage nach Energiespeicherlösungen und Elektrofahrzeugen weltweit wieder anzieht.







Rückenwind kam auch von geopolitischer Seite: Am 21. Oktober 2025 unterzeichneten die USA und Australien ein strategisches „Critical Minerals Agreement“, das den Aufbau sicherer Lieferketten für Lithium, Nickel und Seltene Erden vorsieht. Für Albemarle, den größten Lithiumproduzenten der USA, stärkt das Abkommen die Position als Schlüsselfirma in der westlichen Rohstoffallianz.







Charttechnisch hat die Aktie ein starkes Momentum aufgebaut. Der Ausbruch über 100 AUD löste Anschlusskäufe aus, die den Kurs bis zum Wochenschluss auf ein neues Hoch trieben. Auch saisonal spricht vieles für eine Fortsetzung der Bewegung: Lithium zeigt im vierten Quartal häufig Stärke, wenn Investoren ihre Positionen für das kommende Jahr aufbauen.







Fazit:



Nach Monaten der Schwäche signalisiert der Markt nun eine klare Trendwende. Die Kombination aus technischer Stärke, geopolitischem Rückenwind und einer fundamental stabilisierenden Nachfrage spricht dafür, dass der Lithiumsektor seine Talsohle verlassen hat. Albemarle bleibt einer der spannendsten Turnaround-Werte im globalen Rohstoffuniversum.

