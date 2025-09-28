Lithium-Fieber: Albemarle im Rampenlicht der geopolitischen Rohstoffschlacht

Die Lithium-Dynamik hat sich in den vergangenen Wochen deutlich beschleunigt. Während Lithium Americas nach Berichten über ein mögliches direktes US-Engagement zeitweise um fast 60 % zulegte, profitierten auch die etablierten Produzenten spürbar. Im Fokus steht dabei Albemarle Corporation – der Weltmarktführer im Lithiumsektor und Betreiber der einzigen aktiven US-Mine. Die Aktie stieg bereits in der vorletzten Woche um +8 % und legte in der letzten Handelswoche weitere +9,85 % zu, womit sie bei 88,09 AUD ins Wochenende ging.







Der Hintergrund ist klar: Die geopolitische Brisanz rund um kritische Rohstoffe wächst. Washington denkt offen über Beteiligungen an strategischen Projekten nach – ein Signal, das von den Märkten als starkes Commitment gewertet wird. Mit Thacker Pass entsteht in Nevada ein potenzieller Gamechanger für die US-Lieferkette, doch auch Albemarle gewinnt an Bedeutung als zentraler Player im globalen Lithiumangebot.







Die Kursbewegung spiegelt diese neue Bewertung wider. Anleger honorieren nicht nur die kurzfristige Spekulation, sondern zunehmend auch die strukturelle Rolle von Albemarle in einem Markt, der sich immer stärker an geopolitischen Linien ausrichtet.







Fazit:



Der starke Kursanstieg zeigt, dass Albemarle nicht nur vom kurzfristigen Momentum profitiert, sondern zunehmend als strategischer Eckpfeiler der westlichen Rohstoffsicherung gesehen wird. Die Aktie bleibt hochinteressant – mit Rückenwind aus Politik, Geopolitik und Marktpsychologie.

