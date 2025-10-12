    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    Platin nach starkem Höhenflug unter Druck: Gewinnmitnahmen bremsen den Trend – aber der Aufwärtspfad bleibt intakt

    Nach der beeindruckenden Rally der letzten Wochen legte der Platin-Future (PL1!) eine kurze Verschnaufpause ein. Nachdem das Edelmetall am Donnerstag noch ein neues Jahreshoch bei 1.725,7 US-Dollar je Unze markiert hatte, kam es in den Folgetagen zu …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Nach der beeindruckenden Rally der letzten Wochen legte der Platin-Future (PL1!) eine kurze Verschnaufpause ein. Nachdem das Edelmetall am Donnerstag noch ein neues Jahreshoch bei 1.725,7 US-Dollar je Unze markiert hatte, kam es in den Folgetagen zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Auf Wochensicht fiel der Kurs um 1,44 % und schloss bei 1.620,8 US-Dollar.

    Trotz des Rücksetzers bleibt Platin einer der großen Gewinner des Jahres: Seit Jahresbeginn verzeichnet das Metall ein Plus von 78,2 %, seit Anfang Juni liegt der Zuwachs bei fast 54 %. Damit bestätigt Platin seinen Status als einer der stärksten Performer im Edelmetallsektor – getragen von einer Kombination aus Angebotsverknappung und industrieller Nachfrage.

    Fundamental bleibt das Umfeld konstruktiv: Die World Platinum Investment Council rechnet mit einem Rückgang der globalen Minenproduktion um rund 1,5 % pro Jahr bis 2029. Gleichzeitig hält die Nachfrage aus der Automobilindustrie an, insbesondere für Katalysatoren in Hybridfahrzeugen. Auch geopolitische Unsicherheiten und steigende Schuldenstände großer Volkswirtschaften stützen den Safe-Haven-Charakter von Platin.

    Saisonal neigt Platin in den kommenden Wochen zu einer Konsolidierung, bevor ab Mitte Dezember die Jahresendrally einsetzt – ein Muster, das sich historisch oft wiederholt hat.

    Fazit:
    Der jüngste Rücksetzer wirkt wie eine gesunde Atempause in einem intakten Aufwärtstrend. Die strukturelle Knappheit und robuste Nachfrage sprechen weiterhin für steigende Kurse – Platin bleibt ein Schlüsselmetall mit erheblichem Potenzial, sobald die Gewinnmitnahmen abgeschlossen sind.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
