Platin nach starkem Höhenflug unter Druck: Gewinnmitnahmen bremsen den Trend – aber der Aufwärtspfad bleibt intakt

Nach der beeindruckenden Rally der letzten Wochen legte der Platin-Future (PL1!) eine kurze Verschnaufpause ein. Nachdem das Edelmetall am Donnerstag noch ein neues Jahreshoch bei 1.725,7 US-Dollar je Unze markiert hatte, kam es in den Folgetagen zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Auf Wochensicht fiel der Kurs um 1,44 % und schloss bei 1.620,8 US-Dollar.







Trotz des Rücksetzers bleibt Platin einer der großen Gewinner des Jahres: Seit Jahresbeginn verzeichnet das Metall ein Plus von 78,2 %, seit Anfang Juni liegt der Zuwachs bei fast 54 %. Damit bestätigt Platin seinen Status als einer der stärksten Performer im Edelmetallsektor – getragen von einer Kombination aus Angebotsverknappung und industrieller Nachfrage.







Fundamental bleibt das Umfeld konstruktiv: Die World Platinum Investment Council rechnet mit einem Rückgang der globalen Minenproduktion um rund 1,5 % pro Jahr bis 2029. Gleichzeitig hält die Nachfrage aus der Automobilindustrie an, insbesondere für Katalysatoren in Hybridfahrzeugen. Auch geopolitische Unsicherheiten und steigende Schuldenstände großer Volkswirtschaften stützen den Safe-Haven-Charakter von Platin.







Saisonal neigt Platin in den kommenden Wochen zu einer Konsolidierung, bevor ab Mitte Dezember die Jahresendrally einsetzt – ein Muster, das sich historisch oft wiederholt hat.







Fazit:



Der jüngste Rücksetzer wirkt wie eine gesunde Atempause in einem intakten Aufwärtstrend. Die strukturelle Knappheit und robuste Nachfrage sprechen weiterhin für steigende Kurse – Platin bleibt ein Schlüsselmetall mit erheblichem Potenzial, sobald die Gewinnmitnahmen abgeschlossen sind.

