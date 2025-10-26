Platinum: Zwischen Bodenbildung und Angebotsrisiken

Der Platinum-Future an der NYMEX gab in der vergangenen Woche um –2,13 % nach und schloss bei 1.595,10 USD je Unze. Zwischenzeitlich fiel der Kurs am Dienstag sogar kurzzeitig unter die Marke von 1.500 USD, bevor sich der Markt im Wochenverlauf wieder erholte.







Auslöser der Bewegung waren Gewinnmitnahmen nach den starken Anstiegen im September, gepaart mit geopolitischen Spannungen: Die US- und EU-Sanktionen gegen russische Produzenten (darunter Nornickel) schüren Versorgungsängste, da Russland einer der wichtigsten Platinlieferanten weltweit ist. Gleichzeitig kämpft Südafrika mit Produktionsproblemen – niedrige Erzgehalte, Energieengpässe und schwache Recyclingquoten belasten die Fördermengen.







Auf der Nachfrageseite bleibt das Bild positiv: Platin gewinnt weiter an Bedeutung in Brennstoffzellen, E-Fahrzeug-Katalysatoren und der Glasindustrie. Hinzu kommt, dass China ab November Steuererleichterungen für Platinimporte streicht, was die Preise zusätzlich stützt.







Technisch bewegt sich der Markt aktuell in einer Konsolidierungsphase oberhalb von 1.550 USD. Sollte diese Zone halten, könnte sich im November die saisonale Jahresendrally entfalten – mit Potenzial in Richtung 1.650 – 1.700 USD.







Fazit:



Platin bleibt ein unterschätzter Edelmetall-Trade mit struktureller Angebotsknappheit und wachsender industrieller Relevanz. Die aktuelle Schwächephase dürfte eher eine Verschnaufpause als ein Trendbruch sein – wer Geduld hat, könnte in den kommenden Wochen belohnt werden.

