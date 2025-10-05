Platinum Future: Rally setzt sich fort – Managed Money treibt den Markt

Die Edelmetalle stehen aktuell im Mittelpunkt der Märkte – und Platin liefert ein weiteres starkes Kapitel dieser Rally. Der Future legte in der vergangenen Woche um 2,09 % zu und schloss bei 1.644,8 US-Dollar je Unze. Das klingt zunächst nach einer eher moderaten Bewegung, doch man darf nicht vergessen: In der Vorwoche war Platin bereits um über 13 % gestiegen. Damit hat der Markt in nur zwei Wochen eine Kursrally von über 15 % hingelegt – ein Sprung, der Platin wieder dicht an ein 12-Jahres-Hoch bringt.







Auch der Verlauf innerhalb der Woche zeigt die außergewöhnliche Stärke. Am Donnerstagnachmittag fiel der Kurs zwischenzeitlich bis auf 1.552,7 US-Dollar zurück – ein Rücksetzer, der sofort von Käufern aufgefangen wurde. Am Ende der Woche notierte Platin wieder nahe seines Hochs, was die Dominanz der Bullen im Markt eindrucksvoll unterstreicht.







Die Commitment of Traders Daten bestätigen dieses Bild: Das Managed Money hat seine Long-Positionen in der vergangenen Woche massiv ausgebaut – von 15.203 auf nun 22.042 Kontrakte. Damit ist klar, wer den Markt aktuell treibt: die Spekulanten, die mit Macht auf steigende Preise setzen und den Markt zusätzlich befeuern.







Bemerkenswert ist auch, dass die Rally trotz der Golden Week in China anhält. Normalerweise sorgt die Abwesenheit chinesischer Marktteilnehmer in dieser Zeit für eine gewisse Ruhe an den Metallmärkten. Doch diesmal bleibt der Markt fest. Das spricht dafür, dass andere Kräfte am Werk sind: zum einen die global gestiegene Nachfrage nach sicheren Häfen in Zeiten politischer Unsicherheit und US-Shutdown-Risiken, zum anderen die strukturellen Engpässe auf der Angebotsseite, die den Markt langfristig stützen. Seit 2021 ist die Platinproduktion um rund 16 % zurückgegangen, getrieben von steigenden Kosten, schwächeren Erzgehalten und ausbleibenden Investitionen.







Saisonal betrachtet müsste Platin bis Anfang Dezember eigentlich etwas zurückkommen, bevor die klassische Jahresendrally einsetzt. Doch die Stärke der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass das Muster in diesem Jahr zumindest teilweise durchbrochen werden könnte. Die Marktteilnehmer scheinen entschlossen, den Preis in Richtung 1.700 US-Dollar und möglicherweise darüber hinauszutreiben.







Fazit:



Platin ist zurück im Rampenlicht. Spekulative Käufe treiben den Markt mit voller Wucht, während fundamentale Angebotsdefizite und Safe-Haven-Nachfrage die Story untermauern. In einem Umfeld, in dem Gold und Silber neue Allzeithochs markieren, hat auch Platin das Potenzial, in den kommenden Monaten für Schlagzeilen zu sorgen. Kurzfristige Rücksetzer sind möglich – doch die Musik spielt eindeutig auf der Long-Seite.

