Platinum Future: Starker Sprung, unterstützt von Investmentnachfrage

Der Platin Future zeigte sich in der vergangenen Woche extrem stark. Mit einem Plus von 13,63 % kletterte der Kurs von knapp 1.350 auf 1.611,2 US-Dollar und markierte damit eine signifikante Trendbewegung. Die Woche verlief nahezu ohne Rücksetzer – die Rally war klar getrieben von Kaufinteresse. Einen maßgeblichen Anteil daran hat das Managed Money, das seine Long-Positionen zuletzt deutlich ausgebaut hat und nun 22.042 Kontrakte long hält. Damit treiben institutionelle Anleger die Kurse aktiv nach oben und verstärken die Dynamik.







Der aktuelle Platinum Quarterly Report Q2 2025 des WPIC bestätigt dieses Bild. Die Investmentnachfrage legte stark zu: Allein im zweiten Quartal stiegen die globalen ETF-Zuflüsse auf 246 Koz – nach nur 21 Koz im Vorquartal. Besonders in den USA griffen Investoren zu, was den Preisaufschwung stützte . Auch die physische Nachfrage bleibt robust, vor allem im Automobilsektor, wo Platin zunehmend Palladium ersetzt. Für 2025 erwartet der WPIC einen weiteren Anstieg der Autokatalysator-Nachfrage um 5 % .







Auf der Angebotsseite bleibt das Bild angespannt: Südafrika kämpft weiterhin mit Strom- und Infrastrukturproblemen, die die Minenproduktion belasten. Zwar konnte das Recyclingangebot im Q2 leicht anziehen, insgesamt bleibt die Versorgungslage aber fragil .







Saisonal betrachtet befindet sich der Platin Future nun in einer Phase, die typischerweise bis Mitte Oktober eher seitwärts verläuft, mit einem leichten Rücksetzer in den November hinein. Erst ab Anfang Dezember setzt historisch eine starke Jahresendrally ein, die oft bis ins erste Quartal hinein anhält. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass der Markt bereits jetzt eine so starke Bewegung zeigt – ein Hinweis auf das Zusammenspiel von Investmentnachfrage und spekulativer Long-Positionierung.







Fazit:



Platin hat mit dem Sprung über 1.600 US-Dollar ein starkes Signal gesetzt. Die Kombination aus erhöhter Investmentnachfrage, strukturellen Engpässen auf der Angebotsseite und wachsenden Long-Positionen institutioneller Investoren spricht dafür, dass der Aufwärtstrend mittel- bis langfristig Bestand haben kann. Kurzfristig könnte es zwar aufgrund der Saisonalität zu Konsolidierungen kommen, doch die Perspektive für eine Jahresendrally ab Dezember bleibt intakt.

