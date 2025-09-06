TTF Natural Gas – Stabil, aber unterschätzte Risiken

Der europäische TTF Gas Future konnte in der vergangenen Woche um +1,27 % zulegen und handelt damit weiterhin knapp oberhalb der Marke von 30 EUR/MWh. Im Hoch erreichte er zuletzt 32,70 EUR/MWh, bevor er sich wieder etwas zurückzog. Trotz der leichten Erholung bleibt die Performance insgesamt schwach und der Markt bewegt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne.







Fundamental wirken die hohen Speicherfüllstände auf den ersten Blick beruhigend. EU-weit sind die Gasspeicher aktuell zu rund 78 % gefüllt, womit das Ziel von 80 % bis November greifbar ist. Auffällig ist jedoch, dass insbesondere die deutschen Speicherstände deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Dies deutet auf eine gewisse strukturelle Verwundbarkeit hin. Parallel sichern hohe LNG-Importe aus den USA und anderen Regionen kurzfristig die Versorgung, dennoch bleibt die Abhängigkeit von globalen Lieferketten bestehen.







Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der Markt nicht zu sorglos geworden ist. Die Erinnerung an die Gaskrise von vor drei Jahren scheint verblasst, während geopolitische Spannungen und saisonale Risiken im Winter durchaus jederzeit wieder für Preisschocks sorgen könnten.







Fazit:



Der TTF Gas Future verharrt in einer engen Range oberhalb von 30 EUR, doch die komfortablen Speicherstände dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die strukturellen Risiken weiterhin bestehen. Sollte es zu Angebotsstörungen oder einem kalten Winter kommen, könnte der Markt die aktuelle Sorglosigkeit schnell korrigieren.

