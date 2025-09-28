Silber auf 14-Jahreshoch – Rally ohne Pause

Der Silver Future an der CME legte in der vergangenen Woche um 6,87 % zu und schloss am Freitag bei 46,365 USD je Unze – nur knapp unter dem neuen Jahreshoch von 46,945 USD, das ebenfalls am Freitag markiert wurde. Damit setzt sich die beeindruckende Rally fort, die Silber über sechs Wochen in Folge nach oben getragen hat. Seit Jahresbeginn hat der Markt damit ein Niveau erreicht, das zuletzt 2011 gesehen wurde, und die Allzeithochs von 50,35 USD aus dem Jahr 1980 rücken in greifbare Nähe.







Die Commitment-of-Traders-Daten bestätigen das bullische Bild: Das Managed Money bleibt mit 52.276 Kontrakten massiv long positioniert. Fundamental wird der Markt durch robuste industrielle Nachfrage getrieben, vor allem aus den Bereichen Solar, E-Mobilität und Elektronik, die den Verbrauch auf über 700 Millionen Unzen hebt. Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt, da Silber überwiegend als Beiprodukt in Kupfer-, Blei- und Zinkminen gefördert wird. Laut Silver Institute läuft der Markt 2025 bereits im fünften Jahr in Folge in ein Defizit von über 100 Millionen Unzen, was die physischen Lagerbestände zunehmend reduziert.







Saisonal betrachtet könnte der Markt in den kommenden Wochen jedoch etwas unruhiger verlaufen, da Silber bis Anfang Dezember historisch eher seitwärts tendiert oder leicht nachgibt, bevor im letzten Jahresviertel traditionell die nächste Rallyphase beginnt.







Fazit:



Silber steht fundamental auf einem extrem soliden Fundament, gestützt von einem strukturellen Angebotsdefizit und massiver Investorennachfrage. Kurzfristig ist nach der starken Rally eine Konsolidierung wahrscheinlich, mittel- bis langfristig aber bleibt das Potenzial klar nach oben gerichtet – mit dem Allzeithoch als nächstem Magnet.

