Silber vor historischem Showdown – Allzeithoch von 1980 in Reichweite

Der Silber Future bleibt auch in dieser Woche einer der spannendsten Märkte. Nach dem satten Plus von knapp 7 % in der Vorwoche legte Silber erneut 3,24 % zu und schloss bei 47,97 USD pro Unze – nur knapp unter dem Wochenhoch von 48,25 USD. Damit markierte der Markt ein neues 14-Jahres-Hoch und rückt in großen Schritten an das legendäre Allzeithoch von 50,35 USD aus dem Jahr 1980 heran. Damals waren es die Hunt-Brüder, die mit ihrem Versuch, den Silbermarkt zu cornern, eine der spektakulärsten Spekulationsblasen der Rohstoffgeschichte auslösten. Auch das Zwischenhoch von 2011 bei 49,52 USD ist nun in greifbarer Nähe.







Interessant ist vor allem die Marktmechanik innerhalb der Woche. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem massiven Abverkauf: Innerhalb einer Stunde fiel der Silber Future bis auf 45,71 USD, ein neues Wochentief. Doch dieser Rücksetzer wurde sofort als Kaufgelegenheit genutzt. Der Markt drehte dynamisch nach oben und beendete die Woche nahe des Hochs. Dieses Muster bestätigt eindrucksvoll die Stärke der Bullen und den Hunger der Marktteilnehmer nach jeder noch so kleinen Korrektur.







Auch die Positionierungsdaten unterstreichen die bullische Lage. Das Managed Money hält trotz der rasanten Aufwärtsbewegung nach wie vor 52.276 Long-Kontrakte – ein klares Signal, dass institutionelle Investoren weiter auf steigende Preise setzen und noch nicht zum Ausstieg gedrängt werden.







Fundamental stützt die makroökonomische Großwetterlage. Der US-Shutdown sorgt für Unsicherheit und einen Daten-Blackout, während die Märkte fast vollständig zwei Zinssenkungen der Fed bis Jahresende einpreisen. Damit bleibt das Umfeld für Edelmetalle glänzend.







Die Saisonalität mahnt allerdings zur Vorsicht: Historisch zeigt Silber häufig eine Schwächephase bis Anfang Dezember, bevor eine starke Jahresendrally einsetzt, die sich bis ins erste Quartal hineinzieht. Doch ähnlich wie bei Gold und Platin in diesem Herbst könnte auch Silber die üblichen Muster sprengen – zu stark wirkt die Kombination aus makroökonomischen Treibern, charttechnischem Momentum und spekulativer Nachfrage.







Fazit:



Silber steht an einem historischen Wendepunkt. Das alte Allzeithoch von 1980 bei 50,35 USD rückt näher, das Hoch von 2011 bei 49,52 USD könnte bereits in den kommenden Wochen getestet werden. Kurzfristige Rücksetzer sind jederzeit möglich, doch sie werden bislang sofort wieder gekauft. Die Bullen haben das Ruder fest in der Hand – und die Chance, ein Stück Rohstoffgeschichte neu zu schreiben.

