Sojabohnen: China bleibt fern – Markt in Wartestellung

Der Sojabohnen-Future (ZS1!) beendete die Woche mit einem Minus von rund 1 % bei 1.014 US-Cents je Bushel. Auffällig war die extrem enge Handelsspanne von lediglich 10 Cents über die gesamte Woche hinweg – ein klares Zeichen für einen Markt, der derzeit ohne Richtung und Impuls verharrt. Fundamentale Belastungsfaktoren bleiben bestehen: China, traditionell der größte Käufer von US-Sojabohnen, hat sich in den letzten Wochen aus dem US-Markt zurückgezogen und stattdessen massiv in Argentinien eingekauft. Dort wurden allein in dieser Woche über 40 Schiffe für November- und Dezember-Lieferungen registriert, die direkt in die Hauptsaison der US-Exporte fallen und die amerikanische Angebotsseite schwächen. Die Handelskonflikte zwischen Washington und Peking verschärfen die Lage zusätzlich, da US-Bohnen für chinesische Käufer preislich unattraktiv bleiben.







Das Managed Money hält derzeit eine lediglich sehr kleine Netto-Long-Position von 5.748 Kontrakten. Dieses geringe Engagement institutioneller Anleger zeigt, dass der Markt aktuell als wenig spannend eingeschätzt wird und kein klares Trendmomentum vorhanden ist. Saisonale Muster geben dagegen einen ersten Hoffnungsschimmer: Historisch beginnen Sojabohnen ab Anfang Oktober bis Mitte Dezember tendenziell einen Anstieg, wenn die Erntemengen klarer absehbar sind und die Exportnachfrage saisonal zunimmt.







Fazit:



Kurzfristig bleibt der Markt in einer engen Seitwärtsrange gefangen, geprägt von schwacher Exportnachfrage und chinesischer Abwesenheit. Sollte China allerdings gegen Jahresende zurückkehren – wie von Analysten erwartet –, könnte dies in Kombination mit saisonaler Stärke den nötigen Impuls für eine Erholung liefern. Bis dahin gilt: abwarten, beobachten und das Setup für einen möglichen Long-Einstieg im vierten Quartal vorbereiten.

