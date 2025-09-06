VIX bleibt ruhig - saisonales Aufwärtspotential im September

Der VIX verzeichnete in der vergangenen Woche ein leichtes Minus von –1,04 % und schloss am Freitag bei 15,18 %. Damit bleibt das Angstbarometer des Marktes auf einem niedrigen Niveau, obwohl die Handelswoche zwischenzeitlich deutlich turbulenter verlief. Am Dienstag sprang der Index im Zuge der Kursrückgänge an den Aktienmärkten bis auf 19,38 % nach oben, bevor er in den Folgetagen wieder zurückfiel. Dieser schnelle Ausschlag zeigt, wie sensibel die Märkte aktuell auf Belastungsfaktoren reagieren.







Besonders interessant ist die Positionierung der großen Spekulanten. Das Managed Money hat seine Short-Positionen in der letzten Woche weiter ausgebaut und hält nun insgesamt 106.952 Kontrakte short. Das ist ein klares Signal, dass institutionelle Investoren weiter von einer niedrigen Volatilität ausgehen – ein riskantes Spiel, denn sollte es an den Märkten erneut zu einer größeren Korrektur kommen, könnte eine abrupte Eindeckungswelle den VIX schnell nach oben katapultieren.







Auch der saisonale Faktor spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Statistisch gesehen gilt der September als der schwächste Börsenmonat des Jahres, und in der Saisonalität zeigt sich regelmäßig ein Anstieg der Volatilität bis Ende des Monats. Damit bleibt der VIX trotz des aktuell niedrigen Niveaus ein Instrument mit klarer Optionalität: Sollte der Aktienmarkt ins Rutschen geraten, bietet er erhebliches Potenzial für einen plötzlichen Anstieg.







Fazit:



Der VIX handelt trotz zwischenzeitlicher Ausschläge weiter auf einem komfortabel niedrigen Niveau. Doch die hohe Short-Positionierung der Spekulanten in Kombination mit der historisch schwachen September-Saisonalität deutet auf ein nicht zu unterschätzendes Aufwärtsrisiko hin. Trader sollten den Index daher im Blick behalten – gerade jetzt könnte er im Fall einer Börsenkorrektur wieder seine alte Stärke entfalten.

