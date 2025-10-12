Cocoa – Der Absturz geht weiter

Der freie Fall im Cocoa-Future setzt sich fort. Nach dem massiven Rückgang der Vorwoche um rund –11 % verlor der Dezember-Kontrakt an der ICE New York in der vergangenen Woche erneut –5,43 % und schloss bei 5.837 USD je Tonne – dem tiefsten Stand seit März 2024. Der Markt bleibt fest in der Hand der Verkäufer, und bislang ist keine echte Gegenbewegung in Sicht.







Fundamental haben sich die Befürchtungen einer anhaltenden Knappheit in Luft aufgelöst. Die Regierungen der Elfenbeinküste und Ghanas – gemeinsam für fast zwei Drittel der weltweiten Produktion verantwortlich – haben zuletzt die Abnahmepreise für Farmer deutlich erhöht, was kurzfristig die Lieferbereitschaft steigen lässt. Gleichzeitig zeichnen sich in Westafrika bessere Erntebedingungen ab: Die jüngsten Pod-Counts in der Elfenbeinküste liegen rund 7 % über dem Fünfjahresdurchschnitt, was auf eine solide Haupternte 2024/25 hindeutet.







Hinzu kommt: Die globale Nachfrage bleibt schwach. Schokoladenhersteller wie Lindt und Barry Callebaut haben ihre Margenprognosen bereits im Sommer gesenkt, nachdem der Absatz in Europa und Asien spürbar eingebrochen ist. In Europa gingen die Cocoa Grindings im zweiten Quartal um –7,2 %, in Asien sogar um –16,3 % zurück – die geringste Verarbeitungsmenge seit acht Jahren. Damit schwächt sich die Nachfrageseite in einem Moment ab, in dem das Angebot wieder zulegt.







Die ICE-Bestände in den USA liegen mit rund 1,9 Mio. Bags zwar auf einem 6-Monats-Tief, das ändert aber nichts an der psychologischen Marktlage: Die Angst vor Knappheit ist verflogen. Auch von der Positionierungsseite kommt keine Unterstützung – die Managed-Money-Longs blieben zuletzt aus, während in London sogar die größte Netto-Short-Position seit über drei Jahren aufgebaut wurde.







Saisonal ist der Gegenwind klar: Historisch zeigen die Monate Oktober bis Anfang November häufig die schwächste Phase im Kakaomarkt. Erst gegen Jahresende, mit der Erntelogistik und den ersten Zwischenbilanzen aus Westafrika, entsteht meist wieder Stabilisierungspotenzial.







Fazit:



Kakao bleibt einer der schwächsten Rohstoffe im aktuellen Umfeld. Das Narrativ der Knappheit ist gebrochen, das Sentiment klar bärisch. Die Preise sind in kurzer Zeit um mehr als 40 % gefallen, doch noch fehlt jedes Signal einer Bodenbildung. Solange Wetter, Nachfrage und Positionierung gegenhalten, bleibt der Markt im Sinkflug – und jede Erholung vorerst nur eine Zwischenwelle im übergeordneten Abwärtstrend.

