Grasberg-Schock: Kupfer Future erreicht 2-Monats-Hoch, Freeport kämpft sich zurück

Der Kupfer Future hat eine außergewöhnlich starke Woche hinter sich und konnte nach einem Plus von 6,74 % die psychologisch wichtige Marke von 500 US-Cent je Pfund durchbrechen. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, die bereits in der Vorwoche durch die Schließung der indonesischen Grasberg-Mine befeuert wurde.







Die Grasberg-Mine, betrieben von Freeport-McMoRan, zählt zu den größten Kupferproduzenten der Welt und steht aktuell still, nachdem ein schwerer Schlammlawinen-Unfall die Produktion gestoppt hat. Freeport hat seine 2026er Verkaufsprognose daraufhin um 35 % nach unten revidiert. Da Grasberg bis zu 4 % der weltweiten Kupferproduktion abdeckt, ist der Ausfall ein massiver Einschnitt in den Angebotsstrom. Entsprechend fiel die Aktie von Freeport-McMoRan zunächst heftig von 46 auf 33 US-Dollar, konnte sich aber zuletzt wieder auf über 39 US-Dollar erholen.







Zusätzlichen Druck auf die Angebotsseite brachte ein fast 10-prozentiger Rückgang der chilenischen Kupferproduktion im August, nachdem ein Erdbeben Ende Juli zu Produktions- und Schmelzunterbrechungen bei Codelcos El-Teniente-Mine geführt hatte. Damit treffen zwei erhebliche Angebotsausfälle auf den Markt – ein Szenario, das die Rally der Futures kräftig unterstützt hat.







Auf der Nachfrageseite steht China im Fokus. Einerseits schwächt sich die Exportdynamik ab, doch die Erwartungen an steigende Investitionen in die Stromnetze sorgen für positiven mittelfristigen Konsumimpuls. Derzeit ist dort allerdings Handelsflaute: Die Golden Week in China hält noch bis zum 8. Oktober an, sodass wichtige Marktteilnehmer erst ab Donnerstag wieder aktiv werden.







Auch von der Positionierungsseite her gibt es Rückenwind: Das Managed Money hat seine Netto-Longs zuletzt auf 30.230 Kontrakte ausgebaut – ein deutlicher Vertrauensbeweis institutioneller Investoren. Charttechnisch ist der Ausbruch über die 500-Cent-Marke ein starkes Signal, wenngleich saisonal im Oktober oft noch Schwäche droht. Sollte es also zu einem Rücksetzer kommen, wäre dies eher eine Gelegenheit zum Einstieg, denn die historische Jahresendrally zieht sich bei Kupfer mittlerweile häufig bis weit ins zweite Quartal hinein.







Fazit:



Die Angebotsrisiken rund um Grasberg und Chile haben Kupfer auf ein neues 2-Monats-Hoch getrieben. Solange die Marke von 500 Cent verteidigt wird, spricht vieles für eine Fortsetzung der Rally in Richtung Jahresende. Kurzfristige Rücksetzer wären eher als Verschnaufpause zu sehen – mit klarem Potenzial auf der Long-Seite.

