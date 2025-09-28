Kupfer vor Jahresendrally – Freeport-Unfall sorgt für Preissprung

Der KupferFuture an der CME legte in der vergangenen Woche kräftig zu und beendete den Handel mit einem Plus von 2,87 % bei 476,45 US-Cent pro Pfund. Der entscheidende Impuls kam am Mittwoch, als Freeport-McMoRan nach einem schweren Unfall in der indonesischen Grasberg-Mine Force Majeure erklärte und die Produktion stoppen musste. Die Nachricht über die zweitgrößte Kupfermine der Welt ließ die Preise am Donnerstag bis auf 493,95 US-Cent schnellen – nur einen Hauch unter die psychologisch wichtige 500-Cent-Marke. Zwar folgte anschließend eine leichte Konsolidierung, doch die Marktreaktion macht deutlich, wie anfällig das Metall für Angebotsschocks ist.







Die Commitment-of-Traders-Daten bestätigen das bullische Sentiment: Das Managed Money hat seine Netto-Long-Positionen zuletzt auf 30.230 Kontrakte ausgebaut. Institutionelle Anleger setzen damit klar auf weiter steigende Preise. Saisonal allerdings ist Vorsicht geboten: Historisch zeigt Kupfer bis Mitte/Ende Oktober eine schwächere Phase, bevor ab November die klassische Jahresendrally einsetzt, die sich bis ins erste Quartal hinein erstrecken kann – nicht selten sogar bis weit ins zweite Quartal.







Fazit:



Kurzfristig könnte Kupfer nach dem starken Anstieg anfällig für Rücksetzer sein. Mittel- bis langfristig aber sprechen die Angebotsrisiken, die starke Positionierung institutioneller Anleger und die Saisonalität für weiter steigende Preise. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 500-Cent-Marke hätte Signalcharakter und könnte die nächste Rally-Stufe zünden.

