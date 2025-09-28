    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling
    581 Aufrufe 581 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupfer vor Jahresendrally – Freeport-Unfall sorgt für Preissprung

    Der KupferFuture an der CME legte in der vergangenen Woche kräftig zu und beendete den Handel mit einem Plus von 2,87 % bei 476,45 US-Cent pro Pfund. Der entscheidende Impuls kam am Mittwoch, als Freeport-McMoRan nach einem schweren Unfall in der …

    Kupfer vor Jahresendrally – Freeport-Unfall sorgt für Preissprung
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der KupferFuture an der CME legte in der vergangenen Woche kräftig zu und beendete den Handel mit einem Plus von 2,87 % bei 476,45 US-Cent pro Pfund. Der entscheidende Impuls kam am Mittwoch, als Freeport-McMoRan nach einem schweren Unfall in der indonesischen Grasberg-Mine Force Majeure erklärte und die Produktion stoppen musste. Die Nachricht über die zweitgrößte Kupfermine der Welt ließ die Preise am Donnerstag bis auf 493,95 US-Cent schnellen – nur einen Hauch unter die psychologisch wichtige 500-Cent-Marke. Zwar folgte anschließend eine leichte Konsolidierung, doch die Marktreaktion macht deutlich, wie anfällig das Metall für Angebotsschocks ist.

    Die Commitment-of-Traders-Daten bestätigen das bullische Sentiment: Das Managed Money hat seine Netto-Long-Positionen zuletzt auf 30.230 Kontrakte ausgebaut. Institutionelle Anleger setzen damit klar auf weiter steigende Preise. Saisonal allerdings ist Vorsicht geboten: Historisch zeigt Kupfer bis Mitte/Ende Oktober eine schwächere Phase, bevor ab November die klassische Jahresendrally einsetzt, die sich bis ins erste Quartal hinein erstrecken kann – nicht selten sogar bis weit ins zweite Quartal.

    Fazit:
    Kurzfristig könnte Kupfer nach dem starken Anstieg anfällig für Rücksetzer sein. Mittel- bis langfristig aber sprechen die Angebotsrisiken, die starke Positionierung institutioneller Anleger und die Saisonalität für weiter steigende Preise. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 500-Cent-Marke hätte Signalcharakter und könnte die nächste Rally-Stufe zünden.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kupfer vor Jahresendrally – Freeport-Unfall sorgt für Preissprung Der KupferFuture an der CME legte in der vergangenen Woche kräftig zu und beendete den Handel mit einem Plus von 2,87 % bei 476,45 US-Cent pro Pfund. Der entscheidende Impuls kam am Mittwoch, als Freeport-McMoRan nach einem schweren Unfall in der …