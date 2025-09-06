Lynas Rare Earth – Kontinuierlicher Anstieg mit starker Wochenbilanz – zweite Wochenverlustserie in Folge

Die Aktie von Lynas Rare Earths konnte in der vergangenen Handelswoche erneut überzeugen und legte um +3,43 % zu. Der Schlusskurs lag bei 14,33 AUD, nachdem das Papier im Wochenverlauf im Hoch sogar bis auf 14,84 AUD gestiegen war. Über die Woche hinweg zeigte sich ein nahezu kontinuierlicher Aufwärtstrend, erst am Freitag kam es zu leichten Gewinnmitnahmen, die das Bild jedoch kaum trübten.







Fundamental bleibt die Story hinter Lynas intakt. Das Unternehmen hat in seinem jüngsten Quartalsbericht ein Rekordniveau bei der NdPr-Produktion erreicht: 2.080 Tonnen im vierten Quartal 2025, ein Anstieg von 38 % im Jahresvergleich. Damit überschritt Lynas erstmals die Marke von 2.000 Tonnen in einem Quartal. Auf Jahressicht summierte sich die Produktion auf 6.558 Tonnen, verglichen mit 5.655 Tonnen im Vorjahr. Diese Produktionssteigerungen unterstreichen die Bedeutung des Mt-Weld-Vorkommens in Australien und die Rolle von Lynas als zentralem Player im globalen Rare-Earth-Markt.







Zusätzlich profitiert die Aktie von der geopolitischen Entwicklung im Sektor. Die US-Regierung und verbündete Staaten forcieren den Aufbau einer nicht-chinesischen Lieferkette für kritische Rohstoffe. Lynas’ geplante Rare-Earth-Processing-Anlage in Texas passt exakt in dieses Bild und dürfte die strategische Bedeutung weiter steigern.







Fazit:



Die Aktie von Lynas Rare Earths blickt auf eine starke Woche zurück und bestätigt ihre Rolle als strategischer Profiteur im Markt für seltene Erden. Kontinuierlich steigende Produktion, geopolitische Rückenwinde und eine robuste Nachfrage nach NdPr für Magnetmaterialien sprechen dafür, dass der mittelfristige Aufwärtstrend intakt bleibt. Kurzfristige Gewinnmitnahmen wie am Freitag sind in diesem Umfeld eher als gesunde Konsolidierung zu werten.

