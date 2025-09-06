Baumwolle Future – Schwache Woche, Druck von Short-Spekulanten

Der Baumwolle-Future beendete die vergangene Handelswoche mit einem Minus von –0,66 % bei 66,09 US-Cent je Pfund. Zwischenzeitlich rutschte der Markt sogar unter die Marke von 66 Cent und markierte im Tief 65,80 Cent, bevor auf diesem Niveau wieder Kaufinteresse aufkam. Dennoch bleibt das technische Bild fragil und von einer anhaltenden Schwächephase geprägt.







Ein Blick auf die COT-Daten verstärkt diesen Eindruck: Das Managed Money hat seine Short-Positionen in der vergangenen Woche erneut deutlich ausgebaut und hält nun über 48.000 Kontrakte short – ein Anstieg um mehr als 10.000 Kontrakte im Vergleich zur Vorwoche. Diese Entwicklung zeigt klar, dass spekulative Investoren weiterhin auf fallende Preise setzen.







Fundamental sorgten die USDA-Exportdaten für gemischte Signale. Mit 244.971 Running Bales (RB) lag der Absatz in der Berichtswoche 36,6 % über Vorwoche und sogar 81 % über dem Vorjahr. Hauptabnehmer waren Vietnam (109.700 RB), Indien (53.800 RB) und China (35.200 RB). Gleichzeitig summierten sich die tatsächlichen Lieferungen auf 154.700 RB – den höchsten Wert seit vier Wochen. Das verdeutlicht, dass die Nachfrage am Weltmarkt durchaus vorhanden ist, auch wenn die Preise schwächeln.







Saisonal betrachtet bleibt die Lage schwierig. Während der September historisch eher neutral verläuft, deutet die Tendenz ab Ende des Monats auf eine erneute Abwärtsbewegung hin, die sich bis Mitte November fortsetzen kann.







Fazit:



Der Baumwolle-Future bleibt unter Druck. Kurzfristige technische Erholungen sind zwar möglich, doch die Kombination aus spekulativem Short-Druck, einer saisonal schwachen Phase und trotz ordentlicher Exporte weiter sinkender Preisnotierungen spricht gegen eine nachhaltige Trendwende. Trader sollten daher mit weiterem Abwärtsrisiko rechnen, solange die Short-Positionierung hoch bleibt und keine fundamentale Entlastung auf der Angebotsseite eintritt.

