Baumwolle tritt weiter auf der Stelle – Spannung erst ab November?

Der Baumwoll-Future an der ICE beendete die Handelswoche nahezu unverändert mit –0,03 % bei 66,33 US-Cents je Pfund. Damit blieb der Markt in einer sehr engen Spanne, die sich bereits seit Wochen etabliert hat. Am Dienstag kletterte der Dezember-Kontrakt zwar kurzzeitig auf 67,02 Cents, konnte die Gewinne aber nicht halten – ein Zeichen dafür, dass dem Markt derzeit der Impuls fehlt.







Auch bei den Commitment-of-Traders-Daten zeigt sich wenig Bewegung: Das Managed Money hält weiterhin eine Short-Position von 45.420 Kontrakten, praktisch unverändert gegenüber den Vorwochen. Fundamentale Impulse durch Nachfrage oder Exportdaten bleiben ebenfalls rar, und saisonal ist Baumwolle im Herbst traditionell schwächer. Erst gegen Ende November könnte sich ein saisonales Aufwärtsfenster öffnen, das typischerweise bis ins Frühjahr hineinreicht.







Fazit:



Baumwolle bleibt im Moment ein Markt ohne klare Richtung – eng, unspektakulär und für aktive Trades eher unattraktiv. Interessanter wird es erst ab Ende November, wenn die Saisonalität Rückenwind gibt.

