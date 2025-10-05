Baumwolle noch im Abwärtstrend – Hoffnung durch Saisonalität

Der Cotton Future an der ICE US schloss die vergangene Handelswoche schwächer. Mit einem Minus von 1,66 % fiel der Dezember-Kontrakt auf 65,30 US-Cent pro Pfund zurück und konnte damit die zwischenzeitlichen Gewinne zum Wochenschluss nicht verteidigen. Auf Tagesbasis gab es zwar eine kleine Erholung am Freitag, doch die Woche insgesamt bleibt negativ. Belastend wirkten das Fehlen neuer USDA-Daten im Zuge des US-Government-Shutdowns sowie die Erwartung größerer Ernten in den wichtigsten Anbauländern USA, China, Indien und Brasilien. Ein besonderes Augenmerk richtet sich nun auf den nächsten USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (WASDE) am 9. Oktober, der frische Impulse für Angebot und Nachfrage liefern dürfte.







Ein Blick auf die Commitment of Traders-Daten zeigt, dass das Managed Money seine Short-Positionen zuletzt leicht reduziert hat und nun bei 45.420 Kontrakten short steht. Das bedeutet zwar, dass sich der extreme Druck etwas gelockert hat, dennoch dominiert weiterhin die Baisse-Seite.







Was allerdings Mut macht, ist die Saisonalität: Historisch gesehen dreht der Cotton-Markt ab Ende November deutlich nach oben – und zwar nicht nur für ein paar Wochen, sondern oft bis weit ins erste Quartal hinein, also bis Februar oder März. Diese saisonale Stärke könnte dem Markt in den kommenden Monaten den entscheidenden Schub geben, sofern keine allzu negativen Überraschungen von der Angebotsseite eintreffen.







Fazit:



Der Cotton Future bleibt kurzfristig unter Druck, und die Positionierung großer Marktteilnehmer ist weiterhin bärisch. Normalerweise würde die anstehende USDA-Veröffentlichung am 9. Oktober neue Impulse liefern. Allerdings steht angesichts des drohenden US-Government-Shutdowns im Raum, dass die Daten nicht wie geplant erscheinen. Umso mehr rückt die starke Saisonalität zum Jahresende und ins Frühjahr hinein in den Fokus, die Chancen auf eine Wende eröffnet. Trader sollten Cotton daher auf der Watchlist behalten – das aktuelle Niveau könnte sich mittelfristig als interessante Einstiegszone für ein Rebound-Szenario erweisen.

