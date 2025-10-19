Baumwolle bleibt langweilig – aber vielleicht nicht mehr lange

Der Baumwolle-Future an der ICE US legte in der vergangenen Woche um +0,69 % zu und schloss bei 64,28 US-Cent je Pfund. Zwischenzeitlich fiel der Kurs bis auf 62,71 US-Cent, doch Käufer griffen beherzt zu und verhinderten tiefere Verluste. Unterstützung kam von einer insgesamt stabilen Nachfrage und vorsichtigen Kommentaren aus dem Weißen Haus: Donald Trump zeigte sich vor dem anstehenden Treffen mit Chinas Führung optimistisch und räumte zugleich ein, dass die 100 %-Zölle auf chinesische Waren „nicht nachhaltig“ seien – ein Signal der Entspannung im globalen Handelskonflikt.







ICE-zertifizierte Lagerbestände blieben mit 16.751 Bags stabil, während die Online-Auktion über The Seam, einer digitalen Plattform für den physischen Baumwollhandel in den USA, mit nur 155 verkauften Ballen zu 63,01 US-Cent ein weiterhin verhaltenes Handelsumfeld zeigte. Der weltweit anerkannte Cotlook A-Index, der die durchschnittlichen Exportpreise führender Herkunftsländer abbildet und damit als Referenz für den globalen Spotmarkt gilt, lag zuletzt bei 75,10 US-Cent. COT-Daten fehlen aufgrund des Government Shutdowns weiterhin, was die Markttransparenz erheblich einschränkt.







Fazit:



Saisonal nähert sich Baumwolle ihrem typischen Herbsttief – historisch ein Zeitraum, in dem sich häufig attraktive Long-Setups ergeben. Ab Ende November beginnt traditionell die stärkste Phase bis in den März hinein. Sollte die saisonale Struktur auch dieses Jahr greifen, könnte Baumwolle in den kommenden Wochen vor einer interessanten Aufwärtsbewegung stehen.

