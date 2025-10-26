Baumwolle im Wartemodus – doch die Saisonalität lauert schon im Hintergrund

Nach einer weiteren ereignisarmen Woche bleibt der Cotton Future an der US-ICE eines der unauffälligsten Märkte im Soft-Commodity-Universum. Mit einem Wochenverlust von -0,11 % auf 64,20 US-Cent je Pfund war die Bewegung nahezu bedeutungslos – der Preis klebt seit Wochen in einer engen Seitwärtsrange zwischen 63 und 66 Cent. Weder neue Impulse aus dem physischen Handel noch aus den Terminmärkten sorgten zuletzt für Bewegung.







Die Handelsdaten unterstreichen diese Lethargie: Das Volumen bei der Online-Auktion von The Seam blieb mit 832 verkauften Ballen gering, die Preise tendierten bei durchschnittlich 65 Cent. Auch der internationale Referenzwert, der Cotlook A-Index, fiel zuletzt leicht auf 75,30 Cent, während die ICE-zertifizierten Bestände mit rund 17.500 Ballen praktisch unverändert blieben. Fundamentale Überraschungen sucht man vergebens.







Hinzu kommt, dass durch den anhaltenden Government Shutdown keine neuen COT-Daten veröffentlicht werden – eine unangenehme Informationslücke für Trader, die sich auf Positionierungsdaten der Commercials stützen. Entsprechend schwer lässt sich das aktuelle Sentiment der Produzenten und Hedger einschätzen.







Und doch: Ganz langweilig ist der Markt nicht. Wer einen Blick auf die Saisonalität wirft, erkennt, dass Baumwolle traditionell ab Ende November in eine starke Aufwärtsphase übergeht. Diese Muster wiederholen sich seit Jahrzehnten mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit – getrieben von der beginnenden Nachfragesaison der Textilindustrie und Lageraufbauten im Vorfeld des Jahreswechsels. Sollte sich das Muster auch 2025 fortsetzen, könnte genau hier der Startschuss für eine neue Long-Bewegung fallen.







Fazit:



Noch herrscht Funkstille am Baumwollmarkt – kaum Volumen, keine Impulse, keine frischen Daten. Doch wer saisonal denkt, sieht bereits die nächste Welle am Horizont. Ein Long-Setup ab Ende November könnte diesmal wieder lohnend sein, wenn die historische Stärkephase einsetzt. Bis dahin bleibt Baumwolle ein stiller, aber potenziell spannender Kandidat für Trader mit Geduld und Timing.

