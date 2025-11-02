Cotton-Future: Saisonaler Rückenwind trifft auf steigendes Open Interest

Der US-Baumwolle-Future beendete die vergangene Woche mit einem soliden Wochenplus von +2,10 % und schloss bei 65,54 US-Cent pro Pfund – dem höchsten Wochenschluss seit Mitte September. Bereits zu Wochenbeginn setzte der Markt ein bullishes Signal: Nach einem Gap-Up am Montag stieg der Kontrakt im Verlauf bis auf ein Intraday-Hoch von 66,10 US-Cent, bevor er sich im Bereich um 65,50 stabilisierte.







Die aktuelle Entwicklung wird von mehreren strukturellen Faktoren gestützt. Zum einen zieht das Open Interest deutlich an: Seit dem Zwischentief im Juli bei rund 200.000 Kontrakten ist es auf zuletzt über 296.000 Kontrakte gestiegen – ein klarer Hinweis auf wachsende Marktteilnahme und Positionierungsaufbau. In Kombination mit dem Kursverlauf spricht das für ein wachsendes institutionelles Interesse und eine mögliche Reakkumulationsphase.







Auch die Saisonanalyse liefert bullishe Impulse: Historisch gesehen beginnt der Baumwolle-Future ab Ende November eine starke saisonale Phase, die sich oft bis Anfang März fortsetzt. Dieser wiederkehrende Zyklus korreliert häufig mit Lageraufbau und Vorbereitungen in der Textil- und Bekleidungsindustrie für die Frühjahrssaison.







Auf der fundamentalen Seite sorgt geopolitische Entspannung für zusätzliche Unterstützung: Fortschritte bei den US-China-Handelsgesprächen und vermehrte US-Sojabohnenkäufe durch China verbessern das übergeordnete Marktumfeld für Agrarrohstoffe. Parallel dazu wirkt der gestiegene Ölpreis stützend, da Baumwolle als Naturfaser in Konkurrenz zu synthetischen Fasern steht, deren Preise rohölbasiert sind.







Technisch bleibt der Bereich um 66 US-Cent eine kurzfristig wichtige Widerstandszone. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte neue Anschlusskäufe auslösen, insbesondere wenn die Saisonalität zusätzlich Rückenwind liefert. Solange der Kurs oberhalb von 64 US-Cent bleibt, ist das Setup konstruktiv.







Fazit:



Die Kombination aus einem stabilen technischen Bild, deutlich gestiegenem Open Interest und bevorstehender saisonaler Stärke macht den Baumwolle-Future zu einem spannenden Kandidaten für die Watchlist. Sollte die Bewegung über 66 US-Cent hinweg bestätigt werden, könnte ein neuer Aufwärtsimpuls anstehen – getragen von fundamentaler Bodenbildung und zyklischer Nachfrage.

