Trump eskaliert, Baumwolle korrigiert – Handelsrhetorik belastet Softs

Die neue Woche brachte für den Baumwolle-Future erneut Kursverluste: Der Dezemberkontrakt fiel um –2,22 % und schloss bei 63,84 US-Cent pro Pfund, nachdem im Wochenverlauf ein Tief von 63,26 US-Cent markiert wurde. Der Markt bleibt damit in einer Phase politisch getriebener Unsicherheit gefangen.







Der jüngste Auslöser kam aus Washington: Am Freitag verschärfte Donald J. Trump mit einem langen Truth-Social-Post den Ton gegenüber China. Er warf Peking „Feindseligkeit“ vor und kündigte eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte um 100 % ab dem 1. November an. Diese Nachricht belastete nicht nur Aktienmärkte, sondern auch die Agrarrohstoffe – besonders Baumwolle, deren Nachfrage eng mit dem globalen Textilhandel verbunden ist.







Erschwerend kommt der anhaltende US-Government-Shutdown hinzu: Wichtige USDA-Berichte wie WASDE, Exportstatistiken und wöchentliche Erntezahlen bleiben aus. Ohne frische Daten fehlt dem Markt jede Orientierung. Gleichzeitig fällt der Ölpreis unter die Marke von 60 USD, was synthetische Fasern günstiger macht und Baumwolle zusätzlich unter Druck setzt.







Positiv bleibt jedoch die Saisonalität: Historisch beginnt Mitte bis Ende September eine starke Phase für Baumwolle, die häufig bis ins erste Quartal des Folgejahres anhält. Diese zyklische Komponente könnte – sobald die politische und datenbedingte Unsicherheit abnimmt – für eine deutliche Erholung sorgen.







Fazit:



Baumwolle bleibt kurzfristig ein Opfer geopolitischer Schlagzeilen und fehlender Marktdaten, doch die saisonale Struktur spricht für eine Trendwende nach oben. Sobald die USDA-Berichte wieder fließen und der Shutdown endet, dürfte sich das Marktbild aufhellen – ein klassisches Beispiel dafür, wie Geduld im Rohstoffhandel belohnt wird.

