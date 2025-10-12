Ethereum im freien Fall – 800-Milliarden-Crash erschüttert Kryptomarkt

Der Ether-Future erlebte in der vergangenen Woche einen der heftigsten Einbrüche des Jahres. Der Kontrakt verlor auf Wochensicht –15,04 % und schloss bei 3.879 US-Dollar – nur knapp über dem Wochentief. Damit folgte Ether dem dramatischen Abverkauf am gesamten Kryptomarkt, bei dem binnen 24 Stunden rund 800 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet wurden.







Der Auslöser lag weniger in der Blockchain-Welt selbst als in der geopolitischen Realität: Donald Trumps Ankündigung, die Zölle auf chinesische Importe auf 100 % zu erhöhen, löste eine neue Welle globaler Risikoaversion aus. Risk Assets gerieten unter Druck, und Krypto – als Inbegriff spekulativen Kapitals – wurde zum ersten Opfer. Allein am Freitag verlor Ether über 10 %, nachdem zuvor bereits massive Zwangsliquidationen gehebelter Positionen die Panik beschleunigt hatten.







Das Marktgeschehen trug klassische Züge eines Leverage-Crashs: Überhebelte Futures-Positionen wurden liquidiert, Margin Calls lösten Kettenreaktionen aus, und dünne Orderbücher bei Altcoins verstärkten den Preissturz. Innerhalb weniger Stunden wurden laut Börsendaten über 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Long-Positionen ausgelöscht – der größte Abbau seit dem FTX-Kollaps 2022.







Technisch hat Ether damit den mittelfristigen Aufwärtstrend vorerst gebrochen. Eine nachhaltige Erholung wäre erst über der 4.000er-Marke denkbar, darunter drohen weitere Tests der Unterstützungszone um 3.400 US-Dollar. Dennoch deutet die drastisch negative Stimmung und der Rückgang der Funding Rates darauf hin, dass sich eine kurzfristige Gegenbewegung anbahnen könnte.







Fazit:



Der Crash war brutal – aber typisch für einen überdehnten Markt. Wie schon 2020 und 2022 könnten solche Kapitulationsphasen den Boden für den nächsten Aufwärtszyklus bereiten. Noch dominiert Angst, aber die Bereinigung schafft Raum für den nächsten Anlauf.

