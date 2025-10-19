Ethereum pendelt sich ein – Bullen halten die Stellung, Momentum bleibt fragil

Der Ethereum-Future zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erstaunlich stabil. Trotz massiver Turbulenzen im Kryptosektor – ausgelöst durch den Bitcoin-Crash und eine generelle Risk-Off-Bewegung – schloss ETH-Future nahezu unverändert mit –0,13 % bei 3.870 USD. Zwar gelang in der Wochenmitte ein kräftiger Rebound bis auf 4.313 USD, doch die Gewinne konnten nicht gehalten werden. Zum Wochenende hin kam der Markt erneut unter Druck, ohne jedoch neue Tiefs zu markieren.







Fundamental bleibt die Situation ambivalent: Einerseits stützt die zunehmende institutionelle Akzeptanz – vor allem durch DeFi-Anwendungen, die auf der Ethereum-Blockchain stabile Erträge ermöglichen, sowie durch das schnell wachsende Layer-2-Ökosystem, das Ethereum schneller und günstiger macht. Diese Entwicklungen stärken die strukturelle Nachfrage nach ETH und untermauern die Rolle des Netzwerks als zentrales Rückgrat dezentraler Finanzmärkte. Andererseits bleibt die kurzfristige Preisentwicklung stark von makroökonomischer Unsicherheit und Kapitalabflüssen aus Risikoanlagen geprägt.







Charttechnisch bewegt sich Ethereum weiterhin in einer breiten Konsolidierungszone. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die 4.400-USD-Marke würde neues Aufwärtsmomentum freisetzen. Auf der Unterseite bleibt die Region um 3.700 USD eine entscheidende Unterstützungszone.







Fazit:



Ethereum zeigt relative Stärke im Schatten des Bitcoin-Abverkaufs. Solange die Unterstützung bei 3.700 USD hält, bleibt die Ausgangslage konstruktiv. Entscheidend für den nächsten Schub dürfte weniger die Charttechnik als vielmehr das Zusammenspiel aus Liquidität, Zinsen und Risikoappetit sein – denn ohne frisches Kapital wird auch der nächste Krypto-Frühling noch etwas auf sich warten lassen.

