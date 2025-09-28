EUR/USD – Rückschlag nach starkem US-Wachstum

Der Euro musste in der vergangenen Woche leichte Verluste hinnehmen und schloss mit –0,37 % bei 1,17026. Dabei zeigte sich zunächst noch Stärke: Bis Mittwoch konnte das Währungspaar über die Marke von 1,18 steigen, das Wochenhoch lag bei 1,18195. Doch mit den US-Daten zur Wochenmitte drehte das Bild abrupt. Vor allem das überraschend starke, nach oben revidierte BIP für das zweite Quartal mit annualisiert +3,8 % verlieh dem Dollar Auftrieb. Diese Signale robuster Wirtschaftskraft dämpften die Erwartungen an baldige Zinssenkungen der Fed, während sich gleichzeitig die Renditen am US-Anleihemarkt nach oben bewegten.







Am Donnerstag fiel EUR/USD im Tief bis 1,16456, bevor er sofort wieder Käufer fand und sich zum Wochenende oberhalb von 1,17 stabilisieren konnte. Damit blieb der Markt technisch in einer wichtigen Unterstützungszone, was die Resilienz des Euro trotz US-Datenstärke unterstreicht.







Ein Blick auf die COT-Daten verdeutlicht, dass das Sentiment nach wie vor positiv für den Euro bleibt: Das Managed Money hält mit 114.345 Kontrakten eine klare Netto-Long-Position. Institutionelle Investoren positionieren sich also weiterhin bullish – ein Gegengewicht zu den kurzfristigen Belastungen durch die US-Daten.







Fazit:



Der Euro geriet nach den starken US-Daten und den dadurch sinkenden Fed-Cut-Erwartungen unter Druck, konnte sich aber oberhalb der Marke von 1,17 behaupten. Kurzfristig bleibt die Zinspolitik der Fed der entscheidende Treiber. Mittelfristig spricht die bullishe Positionierung institutioneller Anleger jedoch dafür, dass die Aufwärtsfantasie im EUR/USD nicht beendet ist.

