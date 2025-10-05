EUR/USD – Shutdown schwächt den Dollar, Euro bleibt im Aufwärtstrend

Der Euro konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen und schloss bei 1,17429 mit einem Wochenplus von 0,34 %. Damit setzt er seine seit Ende Februar bestehende Aufwärtsbewegung fort. Der Aufwärtstrend ist intakt, auch wenn die Dynamik seit dem Sommer merklich nachgelassen hat und der Markt zuletzt eher seitwärts tendierte. Charttechnisch folgt der Euro dennoch seiner steigenden Aufwärtslinie, was ihn in eine stabile Ausgangslage bringt.







Fundamental spricht vieles für eine anhaltende Dollar-Schwäche. Der laufende Government Shutdown in den USA nimmt den Märkten zentrale Orientierungspunkte wie die Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls und anderer Konjunkturdaten. Ohne diese Daten fliegt die Fed blind in die anstehende Zinsentscheidung am 29. Oktober. Das Vertrauen in die US-Politik ist zusätzlich beschädigt: Der Dauerstreit zwischen Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell über die Unabhängigkeit der Notenbank verstärkt die Zweifel an der Verlässlichkeit der amerikanischen Institutionen. Für internationale Investoren ist dies ein klares Schwächesignal für den Dollar.







Auch die Zinserwartungen geben dem Euro Rückenwind. Die Terminmärkte preisen inzwischen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte Ende Oktober ein. Für Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung bei über 80 %. Damit sind zwei Zinsschritte bis Jahresende fest eingepreist. Besonders bemerkenswert: Auch für 2026 erwarten die Märkte nun einen beschleunigten Zinspfad nach unten. Der Zinsvorteil des Dollar schwindet, was tendenziell für einen stärkeren Euro spricht.







Die Commitment-of-Traders-Daten unterstreichen dieses Bild: Das Managed Money hält mit 114.345 Kontrakten weiterhin eine klare Netto-Long-Position im Euro. Dies zeigt, dass die spekulative Seite des Marktes konsequent auf einen steigenden Euro setzt und Vertrauen in den Trend hat.







Fazit:



Der Euro bleibt im Aufwärtstrend, auch wenn das Tempo aktuell gedämpft ist. Politische Unsicherheit in den USA, der Government Shutdown und das beschädigte Vertrauen in die Fed sprechen klar für weiteren Dollar-Druck. Sollte es in den kommenden Wochen zu weiteren Zinssenkungen kommen, könnte EUR/USD Richtung Jahresende erneut anziehen und die Seitwärtsphase nach oben auflösen. Der Euro bleibt damit einer der aussichtsreicheren Währungsmärkte.

