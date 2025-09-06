Gold Future – Neues Allzeithoch in turbulenter Woche

Der Gold-Future konnte in der vergangenen Woche erneut glänzen und legte um +3,49 % zu. Mit einem Wochenschluss bei 3.639,8 USD je Unze markierte er nicht nur ein starkes Plus, sondern erreichte im Verlauf bei 3.655,5 USD auch ein neues Allzeithoch. Damit setzt sich die beeindruckende Rallye fort, die Gold klar als das dominierende Safe-Haven-Asset in unsicheren Zeiten positioniert.







Treiber der Bewegung waren vor allem die schwachen US-Arbeitsmarktdaten. Mit lediglich +22.000 neuen Stellen im August und einer auf 4,3 % gestiegenen Arbeitslosenquote verschärft sich der Druck auf die Federal Reserve. Die Märkte haben ihre Erwartungen für Zinssenkungen in diesem Jahr deutlich nach oben angepasst – ein regelrechter Schwenk, der den Goldpreis beflügelt. Politische Spannungen verstärkten den Effekt zusätzlich: Ex-Präsident Donald Trump griff Fed-Chef Jerome Powell erneut scharf an und bezeichnete ihn als „Mr. Too Late“. Solche Aussagen untergraben das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Fed und erhöhen die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen.







Ein Blick auf die COT-Daten bestätigt den bullischen Bias. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und ist aktuell mit 249.530 Kontrakten long engagiert – ein klares Signal für ein weiterhin starkes institutionelles Commitment.







Auch die Saisonalität spricht für den Markt: Historisch zeigt Gold in den Wochen bis Anfang/Mitte Oktober eine positive Tendenz, sodass saisonale Muster den fundamentalen Aufwärtstrend zusätzlich stützen.







Fazit:







Gold hat in einer Woche, die von schwachen US-Daten und politischen Spannungen geprägt war, ein neues Allzeithoch erreicht. Die Kombination aus dovisher Fed-Erwartung, Vertrauensverlust in die Notenbankpolitik, starker Long-Positionierung und saisonalem Rückenwind schafft ein Umfeld, in dem die Rallye durchaus noch weitergehen kann.

