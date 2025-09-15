Weitere strategische Akquisition
MADSACK übernimmt die Nordwest Mediengruppe und beschleunigt nochmals Digitalisierungs- und Wachstumskurs (FOTO)
Hannover (ots) - MADSACK Mediengruppe erwirbt mit der Nordwest Mediengruppe
eines der grÃ¶ÃŸten und innovativsten norddeutschen Medienunternehmen und baut
damit ihr publizistisches Portfolio und ihre Position als eine der fÃ¼hrenden
Regionalmediengruppen in Deutschland weiter aus.
Die MADSACK Mediengruppe setzt ihren erfolgreichen Digitalisierungs- und
Wachstumskurs weiter fort und Ã¼bernimmt zu Anfang Januar 2026 100 Prozent der
Anteile an der Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg.
eines der grÃ¶ÃŸten und innovativsten norddeutschen Medienunternehmen und baut
damit ihr publizistisches Portfolio und ihre Position als eine der fÃ¼hrenden
Regionalmediengruppen in Deutschland weiter aus.
Die MADSACK Mediengruppe setzt ihren erfolgreichen Digitalisierungs- und
Wachstumskurs weiter fort und Ã¼bernimmt zu Anfang Januar 2026 100 Prozent der
Anteile an der Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg.
Zum Umfang der Transaktion zÃ¤hlen das VerlagsgeschÃ¤ft der Tageszeitungstitel
Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung und Anzeiger fÃ¼r Harlingerland, das gesamte
WochenblattgeschÃ¤ft, alle contentbezogenen Digitalangebote (u.a. nwzonline.de)
sowie die AktivitÃ¤ten in Druck, Logistik und die Beteiligungen an den
verlagsnahen Servicegesellschaften.
Die Nordwest Mediengruppe zÃ¤hlt mit einem Jahresumsatz von Ã¼ber 120 Millionen
Euro zu den umsatzstÃ¤rksten regionalen MedienhÃ¤usern in Norddeutschland. Ihre
Titel erreichen nahezu 120.000 Abonnentinnen und Abonnenten - bereits rund 47
Prozent davon digital - und generieren monatlich rund 5 Millionen Visits. Auch
in Redaktion, Druck, Logistik und verlagsnahen Dienstleistungen hat sich die
Gruppe als zuverlÃ¤ssige und innovative Partnerin in der Region etabliert.
Thomas DÃ¼ffert, Vorsitzender der KonzerngeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der MADSACK
Mediengruppe: "Wir sind in der Crunchtime der digitalen Transformation unseres
journalistischen GeschÃ¤ftsmodells. Mit dem Erwerb der Nordwest Mediengruppe
beschleunigen wir nochmals unseren eingeschlagenen Digitalisierungs- und
Wachstumskurs und investieren weiter intensiv in die Zukunft von regionalem
QualitÃ¤tsjournalismus. Die Nordwest Mediengruppe ist ein sehr unternehmerisch
gefÃ¼hrtes und wirtschaftlich hervorragend aufgestelltes Medienunternehmen. Es
passt publizistisch ausgezeichnet zu unserer strategischen Ausrichtung. Wir
freuen uns sehr, dass die Nordwest Mediengruppe unseren Verbund ab Anfang 2026
bereichern wird."
Stephan von Bothmer erklÃ¤rt fÃ¼r die Gesellschafter der NWZ-Gruppe: "Ich sehe
diesem Verkauf ausgesprochen positiv entgegen. Wir sichern so langfristig die
starke Position des sehr gut aufgestellten Verlags-, Druck- und
LogistikgeschÃ¤fts. Die einzelnen GeschÃ¤ftsbereiche werden von den umfangreichen
Erfahrungen wie auch von den Synergien der MADSACK Mediengruppe enorm
profitieren. MADSACK ist einer der grÃ¶ÃŸten deutschen ZeitungsverbÃ¼nde mit vielen
etablierten Titeln - so auch hier in Niedersachsen."
Ãœber die Nordwest MEDIENGRUPPE
Die Nordwest Mediengruppe mit Hauptsitz in Oldenburg gehÃ¶rt zu den grÃ¶ÃŸten
regionalen MedienhÃ¤usern in Niedersachsen. TagtÃ¤glich erreichen die
unterschiedlichen Tageszeitungsprodukte Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung,
Anzeiger fÃ¼r Harlingerland und das Nachrichtenportal nwzonline.de nahezu 120.000
Abonnenten. Die digitale Reichweite liegt bei monatlich 1 Mio. Unique User und 5
Mio. Seitenaufrufen und zÃ¤hlt damit zum grÃ¶ÃŸten Informationsportal im Nordwesten
Niedersachsens. Mit unterschiedlichen redaktionellen Newsletterprodukten
erreicht die Mediengruppe knapp 100.000 Abonnenten, die Podcast-Angebote zÃ¤hlen
Ã¼ber 120.000 Streams im Monat. Das neue Live-Journalismus-Format Growmorrow
begeisterte im August diesen Jahres Ã¼ber 3.500 Menschen in der Region. DarÃ¼ber
hinaus betreibt die Gruppe eigene Logistik- und Druckdienstleistungen sowie
mehrere Servicegesellschaften.
Ãœber MADSACK
Die MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen
Medien. Zum Portfolio zÃ¤hlen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk
Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie
AnzeigenblÃ¤tter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,6 Mio.
Abonnements, bestehend aus rund 424.000 Print-Abos, 311.000 Digital-Only-Abos
und 800.000 Newsletterabos. Dazu beziehen rund 92.000 Abonnentinnen und
Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehÃ¶ren zudem
diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie
EigengrÃ¼ndungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion,
DigitalgeschÃ¤ft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation.
Pressekontakt:
Unternehmenskommunikation
Lucia Mecke / Celina Lein
0511 518 - 2634/- 2633
mailto:unternehmenskommunikation@madsack.de
August-Madsack-StraÃŸe 1
30559 Hannover
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107714/6118024
OTS: MADSACK Mediengruppe
