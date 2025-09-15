MADSACK übernimmt die Nordwest Mediengruppe und beschleunigt nochmals Digitalisierungs- und Wachstumskurs (FOTO)

Hannover (ots) - MADSACK Mediengruppe erwirbt mit der Nordwest Mediengruppe

eines der grÃ¶ÃŸten und innovativsten norddeutschen Medienunternehmen und baut

damit ihr publizistisches Portfolio und ihre Position als eine der fÃ¼hrenden

Regionalmediengruppen in Deutschland weiter aus.



Die MADSACK Mediengruppe setzt ihren erfolgreichen Digitalisierungs- und

Wachstumskurs weiter fort und Ã¼bernimmt zu Anfang Januar 2026 100 Prozent der

Anteile an der Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg.





Zum Umfang der Transaktion zÃ¤hlen das VerlagsgeschÃ¤ft der Tageszeitungstitel

Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung und Anzeiger fÃ¼r Harlingerland, das gesamte

WochenblattgeschÃ¤ft, alle contentbezogenen Digitalangebote (u.a. nwzonline.de)

sowie die AktivitÃ¤ten in Druck, Logistik und die Beteiligungen an den

verlagsnahen Servicegesellschaften.



Die Nordwest Mediengruppe zÃ¤hlt mit einem Jahresumsatz von Ã¼ber 120 Millionen

Euro zu den umsatzstÃ¤rksten regionalen MedienhÃ¤usern in Norddeutschland. Ihre

Titel erreichen nahezu 120.000 Abonnentinnen und Abonnenten - bereits rund 47

Prozent davon digital - und generieren monatlich rund 5 Millionen Visits. Auch

in Redaktion, Druck, Logistik und verlagsnahen Dienstleistungen hat sich die

Gruppe als zuverlÃ¤ssige und innovative Partnerin in der Region etabliert.



Thomas DÃ¼ffert, Vorsitzender der KonzerngeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der MADSACK

Mediengruppe: "Wir sind in der Crunchtime der digitalen Transformation unseres

journalistischen GeschÃ¤ftsmodells. Mit dem Erwerb der Nordwest Mediengruppe

beschleunigen wir nochmals unseren eingeschlagenen Digitalisierungs- und

Wachstumskurs und investieren weiter intensiv in die Zukunft von regionalem

QualitÃ¤tsjournalismus. Die Nordwest Mediengruppe ist ein sehr unternehmerisch

gefÃ¼hrtes und wirtschaftlich hervorragend aufgestelltes Medienunternehmen. Es

passt publizistisch ausgezeichnet zu unserer strategischen Ausrichtung. Wir

freuen uns sehr, dass die Nordwest Mediengruppe unseren Verbund ab Anfang 2026

bereichern wird."



Stephan von Bothmer erklÃ¤rt fÃ¼r die Gesellschafter der NWZ-Gruppe: "Ich sehe

diesem Verkauf ausgesprochen positiv entgegen. Wir sichern so langfristig die

starke Position des sehr gut aufgestellten Verlags-, Druck- und

LogistikgeschÃ¤fts. Die einzelnen GeschÃ¤ftsbereiche werden von den umfangreichen

Erfahrungen wie auch von den Synergien der MADSACK Mediengruppe enorm

profitieren. MADSACK ist einer der grÃ¶ÃŸten deutschen ZeitungsverbÃ¼nde mit vielen

etablierten Titeln - so auch hier in Niedersachsen."



Ãœber die Nordwest MEDIENGRUPPE



Die Nordwest Mediengruppe mit Hauptsitz in Oldenburg gehÃ¶rt zu den grÃ¶ÃŸten

regionalen MedienhÃ¤usern in Niedersachsen. TagtÃ¤glich erreichen die

unterschiedlichen Tageszeitungsprodukte Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung,

Anzeiger fÃ¼r Harlingerland und das Nachrichtenportal nwzonline.de nahezu 120.000

Abonnenten. Die digitale Reichweite liegt bei monatlich 1 Mio. Unique User und 5

Mio. Seitenaufrufen und zÃ¤hlt damit zum grÃ¶ÃŸten Informationsportal im Nordwesten

Niedersachsens. Mit unterschiedlichen redaktionellen Newsletterprodukten

erreicht die Mediengruppe knapp 100.000 Abonnenten, die Podcast-Angebote zÃ¤hlen

Ã¼ber 120.000 Streams im Monat. Das neue Live-Journalismus-Format Growmorrow

begeisterte im August diesen Jahres Ã¼ber 3.500 Menschen in der Region. DarÃ¼ber

hinaus betreibt die Gruppe eigene Logistik- und Druckdienstleistungen sowie

mehrere Servicegesellschaften.



Ãœber MADSACK



Die MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen

Medien. Zum Portfolio zÃ¤hlen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk

Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie

AnzeigenblÃ¤tter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,6 Mio.

Abonnements, bestehend aus rund 424.000 Print-Abos, 311.000 Digital-Only-Abos

und 800.000 Newsletterabos. Dazu beziehen rund 92.000 Abonnentinnen und

Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehÃ¶ren zudem

diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie

EigengrÃ¼ndungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion,

DigitalgeschÃ¤ft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation.



Pressekontakt:



Unternehmenskommunikation

Lucia Mecke / Celina Lein

0511 518 - 2634/- 2633

mailto:unternehmenskommunikation@madsack.de

August-Madsack-StraÃŸe 1

30559 Hannover



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107714/6118024

OTS: MADSACK Mediengruppe







