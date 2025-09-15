    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    Weitere strategische Akquisition

    MADSACK übernimmt die Nordwest Mediengruppe und beschleunigt nochmals Digitalisierungs- und Wachstumskurs (FOTO)

    Hannover (ots) - MADSACK Mediengruppe erwirbt mit der Nordwest Mediengruppe
    eines der grÃ¶ÃŸten und innovativsten norddeutschen Medienunternehmen und baut
    damit ihr publizistisches Portfolio und ihre Position als eine der fÃ¼hrenden
    Regionalmediengruppen in Deutschland weiter aus.

    Die MADSACK Mediengruppe setzt ihren erfolgreichen Digitalisierungs- und
    Wachstumskurs weiter fort und Ã¼bernimmt zu Anfang Januar 2026 100 Prozent der
    Anteile an der Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg.

    Zum Umfang der Transaktion zÃ¤hlen das VerlagsgeschÃ¤ft der Tageszeitungstitel
    Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung und Anzeiger fÃ¼r Harlingerland, das gesamte
    WochenblattgeschÃ¤ft, alle contentbezogenen Digitalangebote (u.a. nwzonline.de)
    sowie die AktivitÃ¤ten in Druck, Logistik und die Beteiligungen an den
    verlagsnahen Servicegesellschaften.

    Die Nordwest Mediengruppe zÃ¤hlt mit einem Jahresumsatz von Ã¼ber 120 Millionen
    Euro zu den umsatzstÃ¤rksten regionalen MedienhÃ¤usern in Norddeutschland. Ihre
    Titel erreichen nahezu 120.000 Abonnentinnen und Abonnenten - bereits rund 47
    Prozent davon digital - und generieren monatlich rund 5 Millionen Visits. Auch
    in Redaktion, Druck, Logistik und verlagsnahen Dienstleistungen hat sich die
    Gruppe als zuverlÃ¤ssige und innovative Partnerin in der Region etabliert.

    Thomas DÃ¼ffert, Vorsitzender der KonzerngeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der MADSACK
    Mediengruppe: "Wir sind in der Crunchtime der digitalen Transformation unseres
    journalistischen GeschÃ¤ftsmodells. Mit dem Erwerb der Nordwest Mediengruppe
    beschleunigen wir nochmals unseren eingeschlagenen Digitalisierungs- und
    Wachstumskurs und investieren weiter intensiv in die Zukunft von regionalem
    QualitÃ¤tsjournalismus. Die Nordwest Mediengruppe ist ein sehr unternehmerisch
    gefÃ¼hrtes und wirtschaftlich hervorragend aufgestelltes Medienunternehmen. Es
    passt publizistisch ausgezeichnet zu unserer strategischen Ausrichtung. Wir
    freuen uns sehr, dass die Nordwest Mediengruppe unseren Verbund ab Anfang 2026
    bereichern wird."

    Stephan von Bothmer erklÃ¤rt fÃ¼r die Gesellschafter der NWZ-Gruppe: "Ich sehe
    diesem Verkauf ausgesprochen positiv entgegen. Wir sichern so langfristig die
    starke Position des sehr gut aufgestellten Verlags-, Druck- und
    LogistikgeschÃ¤fts. Die einzelnen GeschÃ¤ftsbereiche werden von den umfangreichen
    Erfahrungen wie auch von den Synergien der MADSACK Mediengruppe enorm
    profitieren. MADSACK ist einer der grÃ¶ÃŸten deutschen ZeitungsverbÃ¼nde mit vielen
    etablierten Titeln - so auch hier in Niedersachsen."

    Ãœber die Nordwest MEDIENGRUPPE

    Die Nordwest Mediengruppe mit Hauptsitz in Oldenburg gehÃ¶rt zu den grÃ¶ÃŸten
    regionalen MedienhÃ¤usern in Niedersachsen. TagtÃ¤glich erreichen die
    unterschiedlichen Tageszeitungsprodukte Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung,
    Anzeiger fÃ¼r Harlingerland und das Nachrichtenportal nwzonline.de nahezu 120.000
    Abonnenten. Die digitale Reichweite liegt bei monatlich 1 Mio. Unique User und 5
    Mio. Seitenaufrufen und zÃ¤hlt damit zum grÃ¶ÃŸten Informationsportal im Nordwesten
    Niedersachsens. Mit unterschiedlichen redaktionellen Newsletterprodukten
    erreicht die Mediengruppe knapp 100.000 Abonnenten, die Podcast-Angebote zÃ¤hlen
    Ã¼ber 120.000 Streams im Monat. Das neue Live-Journalismus-Format Growmorrow
    begeisterte im August diesen Jahres Ã¼ber 3.500 Menschen in der Region. DarÃ¼ber
    hinaus betreibt die Gruppe eigene Logistik- und Druckdienstleistungen sowie
    mehrere Servicegesellschaften.

    Ãœber MADSACK

    Die MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen
    Medien. Zum Portfolio zÃ¤hlen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk
    Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie
    AnzeigenblÃ¤tter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,6 Mio.
    Abonnements, bestehend aus rund 424.000 Print-Abos, 311.000 Digital-Only-Abos
    und 800.000 Newsletterabos. Dazu beziehen rund 92.000 Abonnentinnen und
    Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehÃ¶ren zudem
    diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie
    EigengrÃ¼ndungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion,
    DigitalgeschÃ¤ft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation.

