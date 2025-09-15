UBS: Diese chinesischen KI-Aktien sollte man im Portfolio haben

Die Analysten erklärten weiter: "Chinas Internetgiganten beschleunigen die Monetarisierung von KI, unterstützt durch die heimische Chip-Entwicklung und Innovationen bei Large Language Models".

"Wir bevorzugen KI-getriebene Wachstumswerte mit starker Umsetzungskraft", schreibt ein Team um die in Hongkong ansässige UBS-Strategin Eva Lee in einem Bericht Anfang des Monats. "Wir sind der Meinung, dass das Sektorwachstum bislang noch nicht vollständig eingepreist ist".

Alibaba und Tencent im Fokus

Auf Basis der starken Ergebnisse des zweiten Quartals Ende August setzen die UBS-Analysten im Bereich KI auf die US-notierte Alibaba und die in Hongkong gehandelte Tencent.

Die Alibaba-Aktie legte im laufenden Jahr in den USA bereits um 83 Prozent zu, während Tencent in Hongkong mehr als 54 Prozent gewann. Damit übertrafen beide ihre chinesischen Internet-Rivalen Baidu (+36 Prozent) und JD.com (–3 Prozent). Die in Hongkong notierten Papiere des Essenslieferdienstes Meituan verloren 2025 sogar über 36 Prozent.

Alibaba sei "der größte KI-Enabler in China mit einer Full-Stack-KI-Cloud-Infrastruktur", so die UBS-Analysten. Tencent wiederum dürfte von "KI-getriebenen Verbesserungen im Gaming- und Werbegeschäft sowie zusätzlichem Potenzial durch KI-Agenten" profitieren.

"Im vergangenen Quartal konnten wir beobachten, dass chinesische Internetunternehmen konkrete KI-Erträge erzielten – sichtbar sowohl in den Zahlen als auch im positiven Ausblick des Managements, insbesondere in den Bereichen Werbung und Gaming", so die Analysten weiter.

Noch ist unklar, wann Nvidia wieder mit der Lieferung seiner US-konformen H20-Chips nach China beginnt. Lokale Unternehmen treiben ihre Vorhaben jedoch unbeirrt voran. US-Präsident Donald Donald Trump erklärte am Montagnachmittag, die Handelsverhandlungen zwischen den USA und China liefen gut.

"Chip-Beschränkungen haben sich für Chinas Internetgiganten bislang nicht als entscheidendes Problem erwiesen. Sie meldeten ausreichende Lagerbestände für das Training sowie laufende Softwareverbesserungen, die die Effizienz bestehender Chips steigern", meint UBS.

Alibaba steigerte im zweiten Quartal seine KI-bezogenen Investitionsausgaben um mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen vier Quartale. Tencent verdoppelte seine Investitionen im Jahresvergleich sogar auf 19,1 Milliarden Yuan (2,28 Milliarden Euro) und kündigte weitere Ausgaben für KI in diesem Jahr an.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

