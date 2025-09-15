    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Deutsche Telekom auf Wachstumskurs

    Die Geschäfte laufen gut, besonders bei der US-Tochter T-Mobile.

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom Sonderangebot, Kurs bei 30 Euro, -10%
    • T-Mobile US treibt Gewinn, Prognose auf 45 Mrd.
    • Dividendenwert seit 1996, über 62 Mrd. ausgeschüttet.

    Nach bärenstarken Halbjahreszahlen setzt der Unternehmenslenker Timotheus Höttges die Prognosen nach oben. Der operative Gewinn soll nunmehr im Gesamtjahr 45 Milliarden Euro betragen. Der cash flow soll bei mehr als 20 Milliarden Euro landen. Beides sind rund 50 Millionen mehr als zuvor erwartet. Die amerikanische Tochter steht mittlerweile für zwei Drittel des operativen Konzernergebnisses. Der Anteil von T-Mobile US, an der die Telekom aktuell 52,1% hält, dürfte tendenziell noch wachsen. Denn die Ergebnisdynamik des Mobilfunkbetreibers ist deutlich höher als im deutschen Heimatmarkt, der zweitwichtigsten Säule des DAX-Vertreters.

    Während die Bonner im Mobilfunk kräftig wachsen, herrscht im klassischen Breitbandgeschäft Flaute. Scharfen Wettbewerb bereitet der Telekom vor allem der angeschlagene Konkurrent Vodafone, der mit aggressiven Angeboten Marktanteile zurückgewinnen will. Die Deutsche Telekom ist ein klassischer Dividendenwert. Seit dem Börsengang im Jahr 1996 haben die Bonner 15 Euro je Aktie oder insgesamt mehr als 62 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet.

    Die Geschäfte laufen gut, besonders bei der US-Tochter T-Mobile, die inzwischen schon für den Großteil des Geschäfts auf sich gezogen hat. Vorstandschef Höttges freut sich: „Wir sehen auch im zweiten Quartal ein starkes Wachstum auf beiden Seiten des Atlantiks“. Die Deutsche Telekom bleibt damit Taktgeber der Branche.




    Autor
    Egbert Prior
    Die Prior Börse präsentiert zweimal wöchentlich die interessantesten deutschen Aktien. Kurz, prägnant, faktenreich. Kaufen, Halten, Verkaufen - das Urteil ist unbestechlich und bankenunabhängig. Das Musterdepot ist einfach, transparent und nachvollziehbar. Bestellen Sie hier die Prior Börse 2 Wochen kostenlos.
    Verfasst von Egbert Prior
