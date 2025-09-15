Börsen Start Update
Börsenstart USA - 15.09. - US Tech 100 stark +0,58 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.920,62 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
Top-Werte: Amazon +1,34 %, Goldman Sachs Group +0,87 %, American Express +0,68 %, IBM +0,67 %, Cisco Systems +0,62 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -1,31 %, Merck & Co -1,20 %, NVIDIA -1,14 %, Sherwin-Williams -1,07 %, Coca-Cola -0,97 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:59) bei 24.238,82 PKT und steigt um +0,58 %.
Top-Werte: Tesla +5,68 %, Intel +4,92 %, ASML Holding NV NY +4,04 %, Alphabet Registered (C) +3,38 %, Alphabet +3,30 %
Flop-Werte: Texas Instruments -2,85 %, AstraZeneca -2,57 %, Gilead Sciences -1,67 %, PepsiCo -1,45 %, Diamondback Energy -1,39 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:49) bei 6.614,20 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: Seagate Technology Holdings +7,53 %, Tesla +5,68 %, Albemarle +5,28 %, Western Digital +4,98 %, Intel +4,92 %
Flop-Werte: Corteva -6,10 %, Lennar Registered (A) -3,06 %, Texas Instruments -2,85 %, Altria Group -2,55 %, Centene -2,54 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.