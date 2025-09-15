Börsenstart USA - 15.09. - US Tech 100 stark +0,58 %

Der Dow Jones steht bei 45.920,62 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: Amazon +1,34 %, Goldman Sachs Group +0,87 %, American Express +0,68 %, IBM +0,67 %, Cisco Systems +0,62 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -1,31 %, Merck & Co -1,20 %, NVIDIA -1,14 %, Sherwin-Williams -1,07 %, Coca-Cola -0,97 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:59) bei 24.238,82 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Tesla +5,68 %, Intel +4,92 %, ASML Holding NV NY +4,04 %, Alphabet Registered (C) +3,38 %, Alphabet +3,30 %

Flop-Werte: Texas Instruments -2,85 %, AstraZeneca -2,57 %, Gilead Sciences -1,67 %, PepsiCo -1,45 %, Diamondback Energy -1,39 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:49) bei 6.614,20 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +7,53 %, Tesla +5,68 %, Albemarle +5,28 %, Western Digital +4,98 %, Intel +4,92 %

Flop-Werte: Corteva -6,10 %, Lennar Registered (A) -3,06 %, Texas Instruments -2,85 %, Altria Group -2,55 %, Centene -2,54 %