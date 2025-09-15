Seagate Technology Holdings - Aktie steigt rasant +7,53 % - 15.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Seagate Technology Holdings Aktie. Mit einer Performance von +7,53 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Seagate Technology Holdings über einen Zuwachs von +51,60 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +3,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,92 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +99,33 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,78 % 1 Monat +24,92 % 3 Monate +51,60 % 1 Jahr +81,00 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 213 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,71 Mrd.EUR wert.

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.