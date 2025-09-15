DAX, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Sunrise Energy Metals
|+17,61 %
|Rohstoffe
|🥈
|Vista Gold
|+15,73 %
|Rohstoffe
|🥉
|Ocugen
|+13,90 %
|Biotechnologie
|🟥
|Intellego Technologies
|-16,57 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Hain Celestial Group
|-31,80 %
|Nahrungsmittel
|🟥
|aTyr Pharma
|-82,14 %
|Pharmaindustrie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Wolfspeed
|Halbleiter
|🥈
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|🥉
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Clara Technologies
|Informationstechnologie
|Republic Technologies Incorporation
|Finanzdienstleistungen
|InnoCan Pharma Corporation
|Pharmaindustrie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|191
|-
|🥈
|Tesla
|62
|Fahrzeugindustrie
|🥉
|BioNTech
|52
|Biotechnologie
|Borussia Dortmund
|26
|Freizeit
|Rheinmetall
|21
|Maschinenbau
|sino
|20
|Finanzdienstleistungen
Sunrise Energy Metals
Wochenperformance: +73,76 %
Vista Gold
Wochenperformance: +47,39 %
Ocugen
Wochenperformance: +4,17 %
Intellego Technologies
Wochenperformance: -13,99 %
Hain Celestial Group
Wochenperformance: +35,46 %
aTyr Pharma
Wochenperformance: -2,05 %
Wolfspeed
Wochenperformance: +82,30 %
Opendoor Technologies
Wochenperformance: +44,09 %
DeFi Technologies
Wochenperformance: +28,15 %
Clara Technologies
Wochenperformance: +34,95 %
Republic Technologies Incorporation
Wochenperformance: +29,53 %
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: -6,25 %
DAX
Wochenperformance: +0,44 %
Tesla
Wochenperformance: +12,63 %
BioNTech
Wochenperformance: -13,46 %
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +1,26 %
Rheinmetall
Wochenperformance: +11,01 %
sino
Wochenperformance: +4,33 %
