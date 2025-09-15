    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    A&M Beratung

    Schluss mit "Preis ist mir zu hoch" - so verkaufst du ohne ständige Rabatte (FOTO)

    Hannover (ots) - Volle Auftragsbücher und dennoch schrumpfende Gewinne - viele
    Handwerksunternehmer und Geschäftsführer kleiner Betriebe erleben genau diesen
    Widerspruch fast täglich: Je härter der Wettbewerb, desto stärker geraten sie in
    die Rabattfalle. Doch was, wenn der vermeintlich gewinnbringende Preisnachlass
    langfristig mehr kostet, als er einbringt? Ein Blick auf alternative Strategien,
    die Umsatz sichern, ohne den eigenen Wert zu untergraben.

    Handwerksbetriebe arbeiten in aller Regel zuverlässig, liefern Qualität und sind
    bei ihren Kunden geschätzt. Doch im entscheidenden Moment, wenn es um den
    Auftrag geht, fällt oft derselbe Satz: "Der Preis ist mir zu hoch." In dieser
    Situation reagieren viele Unternehmer reflexartig: Sie geben nach, senken den
    Preis und sichern sich so vermeintlich den Auftrag. Doch tatsächlich tun sich
    hier erst die eigentlichen Probleme auf: Wer seinen Wert nicht klar
    kommuniziert, rutscht unweigerlich in eine Spirale aus sinkenden Margen und
    wachsenden Abhängigkeiten. Der Gewinn schmilzt damit, obwohl Material- und
    Personalkosten konstant bleiben. "Wenn du bei Preisen einmal nachgibst, hat das
    Konsequenzen - du verdienst weniger, obwohl Material- und Personalkosten gleich
    bleiben", erklärt Alexander Thieme, Geschäftsführer der A&M Beratung.

    "Der effektivste Weg aus der Rabattfalle ist eine klare Positionierung und eine
    durchdachte Verhandlungsstrategie", fügt er hinzu. "Denn erst, wenn
    Handwerksbetriebe verstehen, dass Kunden nicht nur den Preis kaufen, sondern vor
    allem Vertrauen, Service und Qualität, verändert sich das Bild." Die A&M hat in
    den vergangenen Jahren zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, genau diesen
    Weg zu gehen: raus aus der Preisfalle, hin zu stabilen Aufträgen mit gesunden
    Margen. Entscheidend ist, dass Unternehmer erkennen, wo ihr eigentlicher Wert
    liegt - und lernen, diesen konsequent nach außen zu kommunizieren. Von diesem
    Moment an führt nicht mehr der Kunde das Gespräch, sondern der Betrieb selbst
    gibt den Ton an. Wie das gelingt, verrät Alexander Thieme von der A&M anhand der
    folgenden Tipps.

    1. Wert statt Preis kommunizieren: Was Handwerksbetriebe hervorheben sollten

    Die entscheidende Grundlage zur Vermeidung der klassischen "Rabattfalle" ist die
    klare Kommunikation des eigenen Wertes. Hierbei geht es darum, nicht nur den
    Preis zu nennen, sondern Kunden genau den Mehrwert aufzuzeigen, den das
    Unternehmen konkret bietet. Dies betrifft sowohl die Qualität der
    Handwerksleistung als auch kundenspezifische Serviceleistungen und weitere
    Alleinstellungsmerkmale.

    Exzellenter Service, eine schnelle Abwicklung, umfassende Betreuung von der
