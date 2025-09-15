A&M Beratung
Schluss mit "Preis ist mir zu hoch" - so verkaufst du ohne ständige Rabatte (FOTO)
Hannover (ots) - Volle Auftragsbücher und dennoch schrumpfende Gewinne - viele
Handwerksunternehmer und Geschäftsführer kleiner Betriebe erleben genau diesen
Widerspruch fast täglich: Je härter der Wettbewerb, desto stärker geraten sie in
die Rabattfalle. Doch was, wenn der vermeintlich gewinnbringende Preisnachlass
langfristig mehr kostet, als er einbringt? Ein Blick auf alternative Strategien,
die Umsatz sichern, ohne den eigenen Wert zu untergraben.
Handwerksbetriebe arbeiten in aller Regel zuverlässig, liefern Qualität und sind
bei ihren Kunden geschätzt. Doch im entscheidenden Moment, wenn es um den
Auftrag geht, fällt oft derselbe Satz: "Der Preis ist mir zu hoch." In dieser
Situation reagieren viele Unternehmer reflexartig: Sie geben nach, senken den
Preis und sichern sich so vermeintlich den Auftrag. Doch tatsächlich tun sich
hier erst die eigentlichen Probleme auf: Wer seinen Wert nicht klar
kommuniziert, rutscht unweigerlich in eine Spirale aus sinkenden Margen und
wachsenden Abhängigkeiten. Der Gewinn schmilzt damit, obwohl Material- und
Personalkosten konstant bleiben. "Wenn du bei Preisen einmal nachgibst, hat das
Konsequenzen - du verdienst weniger, obwohl Material- und Personalkosten gleich
bleiben", erklärt Alexander Thieme, Geschäftsführer der A&M Beratung.
"Der effektivste Weg aus der Rabattfalle ist eine klare Positionierung und eine
durchdachte Verhandlungsstrategie", fügt er hinzu. "Denn erst, wenn
Handwerksbetriebe verstehen, dass Kunden nicht nur den Preis kaufen, sondern vor
allem Vertrauen, Service und Qualität, verändert sich das Bild." Die A&M hat in
den vergangenen Jahren zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, genau diesen
Weg zu gehen: raus aus der Preisfalle, hin zu stabilen Aufträgen mit gesunden
Margen. Entscheidend ist, dass Unternehmer erkennen, wo ihr eigentlicher Wert
liegt - und lernen, diesen konsequent nach außen zu kommunizieren. Von diesem
Moment an führt nicht mehr der Kunde das Gespräch, sondern der Betrieb selbst
gibt den Ton an. Wie das gelingt, verrät Alexander Thieme von der A&M anhand der
folgenden Tipps.
1. Wert statt Preis kommunizieren: Was Handwerksbetriebe hervorheben sollten
Die entscheidende Grundlage zur Vermeidung der klassischen "Rabattfalle" ist die
klare Kommunikation des eigenen Wertes. Hierbei geht es darum, nicht nur den
Preis zu nennen, sondern Kunden genau den Mehrwert aufzuzeigen, den das
Unternehmen konkret bietet. Dies betrifft sowohl die Qualität der
Handwerksleistung als auch kundenspezifische Serviceleistungen und weitere
Alleinstellungsmerkmale.
Exzellenter Service, eine schnelle Abwicklung, umfassende Betreuung von der
