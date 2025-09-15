Schluss mit "Preis ist mir zu hoch" - so verkaufst du ohne ständige Rabatte (FOTO)

Hannover (ots) - Volle Auftragsbücher und dennoch schrumpfende Gewinne - viele

Handwerksunternehmer und Geschäftsführer kleiner Betriebe erleben genau diesen

Widerspruch fast täglich: Je härter der Wettbewerb, desto stärker geraten sie in

die Rabattfalle. Doch was, wenn der vermeintlich gewinnbringende Preisnachlass

langfristig mehr kostet, als er einbringt? Ein Blick auf alternative Strategien,

die Umsatz sichern, ohne den eigenen Wert zu untergraben.



Handwerksbetriebe arbeiten in aller Regel zuverlässig, liefern Qualität und sind

bei ihren Kunden geschätzt. Doch im entscheidenden Moment, wenn es um den

Auftrag geht, fällt oft derselbe Satz: "Der Preis ist mir zu hoch." In dieser

Situation reagieren viele Unternehmer reflexartig: Sie geben nach, senken den

Preis und sichern sich so vermeintlich den Auftrag. Doch tatsächlich tun sich

hier erst die eigentlichen Probleme auf: Wer seinen Wert nicht klar

kommuniziert, rutscht unweigerlich in eine Spirale aus sinkenden Margen und

wachsenden Abhängigkeiten. Der Gewinn schmilzt damit, obwohl Material- und

Personalkosten konstant bleiben. "Wenn du bei Preisen einmal nachgibst, hat das

Konsequenzen - du verdienst weniger, obwohl Material- und Personalkosten gleich

bleiben", erklärt Alexander Thieme, Geschäftsführer der A&M Beratung.







durchdachte Verhandlungsstrategie", fügt er hinzu. "Denn erst, wenn

Handwerksbetriebe verstehen, dass Kunden nicht nur den Preis kaufen, sondern vor

allem Vertrauen, Service und Qualität, verändert sich das Bild." Die A&M hat in

den vergangenen Jahren zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, genau diesen

Weg zu gehen: raus aus der Preisfalle, hin zu stabilen Aufträgen mit gesunden

Margen. Entscheidend ist, dass Unternehmer erkennen, wo ihr eigentlicher Wert

liegt - und lernen, diesen konsequent nach außen zu kommunizieren. Von diesem

Moment an führt nicht mehr der Kunde das Gespräch, sondern der Betrieb selbst

gibt den Ton an. Wie das gelingt, verrät Alexander Thieme von der A&M anhand der

folgenden Tipps.



1. Wert statt Preis kommunizieren: Was Handwerksbetriebe hervorheben sollten



Die entscheidende Grundlage zur Vermeidung der klassischen "Rabattfalle" ist die

klare Kommunikation des eigenen Wertes. Hierbei geht es darum, nicht nur den

Preis zu nennen, sondern Kunden genau den Mehrwert aufzuzeigen, den das

Unternehmen konkret bietet. Dies betrifft sowohl die Qualität der

Handwerksleistung als auch kundenspezifische Serviceleistungen und weitere

Alleinstellungsmerkmale.



Exzellenter Service, eine schnelle Abwicklung, umfassende Betreuung von der





