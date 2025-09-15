SwitchBot bringt Bodenreinigungsroboter S20 und Saugroboter K11+ mit Matter 1.4 auf den Markt

Mit ihrer starken Reinigungsleistung und fortschrittlichen Automatisierung zeigen diese beiden neuen Produkte, dass SwitchBot sich dafür einsetzt, die Reinigung zu Hause einfacher, smarter und zugänglicher zu machen. Sie bieten Lösungen, die sowohl für große Haushalte als auch für kompakte Wohnungen passen.

TOKYO, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-fähigen Robotersystemen für zu Hause, hat heute zwei neue Produkte in seiner Reinigungsroboter-Reihe angekündigt: den SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 und Staubsaugerroboter K11+. Beide haben eine nahtlose Matter 1.4-Integration und unterstützen direkt die Bereichsreinigungsfunktion in Apple Home.

SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20: Bester Bodenreinigungsroboter mit Matter 1.4

Der SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 baut auf dem Erfolg seines Vorgängers auf und kombiniert fortschrittliche Reinigungsleistung mit praktischer Automatisierung. Er bietet Premium-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis.

Das Herzstück des S20 ist das RinseSync-Rollenmoppsystem, das den Rollenmopp während des Betriebs kontinuierlich schrubbt und spült, um sicherzustellen, dass bei jedem Wischvorgang ein sauberer Mopp verwendet wird. Das Modell S20 verfügt über eine Anti-Verwicklungs-Gummibürste mit einer V-förmigen Anti-Verwicklungs-Seitenbürste, die ein vollständig verwicklungsfreies Nutzungserlebnis gewährleistet. Mit einer Saugleistung von 10.000 Pa und einer KI-gesteuerten Hindernisvermeidung ist der S20 für die Tiefenreinigung von verschiedenen Bodenbelägen wie Hartholz, Fliesen und Teppichböden geeignet.

Die MultiClean Basisstation ist in zwei Versionen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Edition mit automatischer Befüllung und Entleerung wird direkt an die Hausinstallation angeschlossen, um automatisch sauberes Wasser nachzufüllen und schmutziges Wasser abzulassen, wodurch das Erlebnis einer echten berührungslosen Reinigung näher kommt. Außerdem entleert und speichert die Station den Staub bis zu 90 Tage lang und trocknet den Mopp mit 50 °C heißer Luft, um Geruchs- und Bakterienbildung zu verhindern.