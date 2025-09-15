Gebäudedienstleister im Ausnahmezustand
Wie die EMR Unternehmensberatung GmbH neue Wege aus der Wirtschaftskrise aufzeigt (FOTO)
Hamburg (ots) - Einfrierende Budgets, Filialschließungen, schrumpfende Aufträge
- viele Gebäudedienstleister kämpfen derzeit mit existenzbedrohenden Einbußen.
Während die Branche von jungen Marktteilnehmern aufgemischt wird, setzen
etablierte Unternehmen oft weiterhin auf alte Rezepte. Doch was ist nötig, um
jetzt zu bestehen - und wie gelingt es, trotz Krise gezielt Großkunden zu
gewinnen?
Lange galt die Gebäudedienstleistungsbranche als Fels in der Brandung - mit
festen Aufträgen, planbaren Umsätzen und stabilem Wachstum. Doch die
Wirtschaftskrise hat diese Sicherheit in ein tägliches Ringen ums Überleben
verwandelt. Reinigungsintervalle werden gekürzt, Budgets eingefroren oder
Standorte aufgegeben. Wo früher ein oder zwei Großkunden ein solides Fundament
boten, ringen Dienstleister heute um jeden Auftrag. Zehn Firmen bewerben sich
oft auf dasselbe Objekt - manchmal vergeblich, weil der Kunde abspringt.
Besonders hart trifft es Unternehmen, die sich auf wenige Stammkunden verlassen
haben: "Verlieren Sie nur einen einzigen Großauftrag, kann das ein Drittel des
Gesamtumsatzes kosten. Gehen zwei oder drei weg, steht das Unternehmen vor dem
Aus", warnt Arman Eskicioglu, Geschäftsführer der EMR Unternehmensberatung GmbH.
- viele Gebäudedienstleister kämpfen derzeit mit existenzbedrohenden Einbußen.
Während die Branche von jungen Marktteilnehmern aufgemischt wird, setzen
etablierte Unternehmen oft weiterhin auf alte Rezepte. Doch was ist nötig, um
jetzt zu bestehen - und wie gelingt es, trotz Krise gezielt Großkunden zu
gewinnen?
Lange galt die Gebäudedienstleistungsbranche als Fels in der Brandung - mit
festen Aufträgen, planbaren Umsätzen und stabilem Wachstum. Doch die
Wirtschaftskrise hat diese Sicherheit in ein tägliches Ringen ums Überleben
verwandelt. Reinigungsintervalle werden gekürzt, Budgets eingefroren oder
Standorte aufgegeben. Wo früher ein oder zwei Großkunden ein solides Fundament
boten, ringen Dienstleister heute um jeden Auftrag. Zehn Firmen bewerben sich
oft auf dasselbe Objekt - manchmal vergeblich, weil der Kunde abspringt.
Besonders hart trifft es Unternehmen, die sich auf wenige Stammkunden verlassen
haben: "Verlieren Sie nur einen einzigen Großauftrag, kann das ein Drittel des
Gesamtumsatzes kosten. Gehen zwei oder drei weg, steht das Unternehmen vor dem
Aus", warnt Arman Eskicioglu, Geschäftsführer der EMR Unternehmensberatung GmbH.
"Gerade jetzt ist die systematische Gewinnung von Großkunden der einzige Weg, um
sich nachhaltig vom Markt abzuheben und krisenfest zu werden", erklärt Arman
Eskicioglu. Während viele Unternehmen noch in Schockstarre verharren oder auf
eine Entspannung der Lage hoffen, setzen digitalaffine Wettbewerber längst auf
moderne Marketing- und Vertriebsprozesse. Genau hier zeigt sich der
entscheidende Unterschied: Wer heute keine gezielte Akquise und kein effektives
Online-Marketing betreibt, wird mittelfristig vom Markt verdrängt.
"Traditionelle Methoden wie Flyer oder Bauchgefühl reichen längst nicht mehr
aus", betont Arman Eskicioglu. "Wir erleben gerade eine Zeit, in der der Markt
vollkommen neu verteilt wird und nur noch diejenigen bestehen, die bereit sind,
sich aktiv und strategisch weiterzuentwickeln." Die EMR Unternehmensberatung
GmbH unterstützt dabei mit einem durchdachten System aus bewährten Digital- und
Vertriebslösungen - und verhilft Gebäudedienstleistern so zu mehr Planbarkeit
und Wachstum.
Vom Stillstand zur Strategie: Warum jetzt der Wendepunkt für
Gebäudedienstleister ist
Jahrzehntelang fußte der Erfolg vieler Gebäudedienstleister auf stabilen
Strukturen und persönlichen Netzwerken. Doch die aktuelle Wirtschaftskrise legt
Schwachstellen schonungslos offen: Die starke Abhängigkeit von wenigen
Stammkunden wird zur existenziellen Bedrohung, wenn Immobilien restrukturiert,
sich nachhaltig vom Markt abzuheben und krisenfest zu werden", erklärt Arman
Eskicioglu. Während viele Unternehmen noch in Schockstarre verharren oder auf
eine Entspannung der Lage hoffen, setzen digitalaffine Wettbewerber längst auf
moderne Marketing- und Vertriebsprozesse. Genau hier zeigt sich der
entscheidende Unterschied: Wer heute keine gezielte Akquise und kein effektives
Online-Marketing betreibt, wird mittelfristig vom Markt verdrängt.
"Traditionelle Methoden wie Flyer oder Bauchgefühl reichen längst nicht mehr
aus", betont Arman Eskicioglu. "Wir erleben gerade eine Zeit, in der der Markt
vollkommen neu verteilt wird und nur noch diejenigen bestehen, die bereit sind,
sich aktiv und strategisch weiterzuentwickeln." Die EMR Unternehmensberatung
GmbH unterstützt dabei mit einem durchdachten System aus bewährten Digital- und
Vertriebslösungen - und verhilft Gebäudedienstleistern so zu mehr Planbarkeit
und Wachstum.
Vom Stillstand zur Strategie: Warum jetzt der Wendepunkt für
Gebäudedienstleister ist
Jahrzehntelang fußte der Erfolg vieler Gebäudedienstleister auf stabilen
Strukturen und persönlichen Netzwerken. Doch die aktuelle Wirtschaftskrise legt
Schwachstellen schonungslos offen: Die starke Abhängigkeit von wenigen
Stammkunden wird zur existenziellen Bedrohung, wenn Immobilien restrukturiert,
Autor folgen