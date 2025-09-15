    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Gebäudedienstleister im Ausnahmezustand

    Wie die EMR Unternehmensberatung GmbH neue Wege aus der Wirtschaftskrise aufzeigt (FOTO)

    Hamburg (ots) - Einfrierende Budgets, Filialschließungen, schrumpfende Aufträge
    - viele Gebäudedienstleister kämpfen derzeit mit existenzbedrohenden Einbußen.
    Während die Branche von jungen Marktteilnehmern aufgemischt wird, setzen
    etablierte Unternehmen oft weiterhin auf alte Rezepte. Doch was ist nötig, um
    jetzt zu bestehen - und wie gelingt es, trotz Krise gezielt Großkunden zu
    gewinnen?

    Lange galt die Gebäudedienstleistungsbranche als Fels in der Brandung - mit
    festen Aufträgen, planbaren Umsätzen und stabilem Wachstum. Doch die
    Wirtschaftskrise hat diese Sicherheit in ein tägliches Ringen ums Überleben
    verwandelt. Reinigungsintervalle werden gekürzt, Budgets eingefroren oder
    Standorte aufgegeben. Wo früher ein oder zwei Großkunden ein solides Fundament
    boten, ringen Dienstleister heute um jeden Auftrag. Zehn Firmen bewerben sich
    oft auf dasselbe Objekt - manchmal vergeblich, weil der Kunde abspringt.
    Besonders hart trifft es Unternehmen, die sich auf wenige Stammkunden verlassen
    haben: "Verlieren Sie nur einen einzigen Großauftrag, kann das ein Drittel des
    Gesamtumsatzes kosten. Gehen zwei oder drei weg, steht das Unternehmen vor dem
    Aus", warnt Arman Eskicioglu, Geschäftsführer der EMR Unternehmensberatung GmbH.

    "Gerade jetzt ist die systematische Gewinnung von Großkunden der einzige Weg, um
    sich nachhaltig vom Markt abzuheben und krisenfest zu werden", erklärt Arman
    Eskicioglu. Während viele Unternehmen noch in Schockstarre verharren oder auf
    eine Entspannung der Lage hoffen, setzen digitalaffine Wettbewerber längst auf
    moderne Marketing- und Vertriebsprozesse. Genau hier zeigt sich der
    entscheidende Unterschied: Wer heute keine gezielte Akquise und kein effektives
    Online-Marketing betreibt, wird mittelfristig vom Markt verdrängt.
    "Traditionelle Methoden wie Flyer oder Bauchgefühl reichen längst nicht mehr
    aus", betont Arman Eskicioglu. "Wir erleben gerade eine Zeit, in der der Markt
    vollkommen neu verteilt wird und nur noch diejenigen bestehen, die bereit sind,
    sich aktiv und strategisch weiterzuentwickeln." Die EMR Unternehmensberatung
    GmbH unterstützt dabei mit einem durchdachten System aus bewährten Digital- und
    Vertriebslösungen - und verhilft Gebäudedienstleistern so zu mehr Planbarkeit
    und Wachstum.

    Vom Stillstand zur Strategie: Warum jetzt der Wendepunkt für
    Gebäudedienstleister ist

    Jahrzehntelang fußte der Erfolg vieler Gebäudedienstleister auf stabilen
    Strukturen und persönlichen Netzwerken. Doch die aktuelle Wirtschaftskrise legt
    Schwachstellen schonungslos offen: Die starke Abhängigkeit von wenigen
    Stammkunden wird zur existenziellen Bedrohung, wenn Immobilien restrukturiert,
