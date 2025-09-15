Wie die EMR Unternehmensberatung GmbH neue Wege aus der Wirtschaftskrise aufzeigt (FOTO)

Hamburg (ots) - Einfrierende Budgets, Filialschließungen, schrumpfende Aufträge

- viele Gebäudedienstleister kämpfen derzeit mit existenzbedrohenden Einbußen.

Während die Branche von jungen Marktteilnehmern aufgemischt wird, setzen

etablierte Unternehmen oft weiterhin auf alte Rezepte. Doch was ist nötig, um

jetzt zu bestehen - und wie gelingt es, trotz Krise gezielt Großkunden zu

gewinnen?



Lange galt die Gebäudedienstleistungsbranche als Fels in der Brandung - mit

festen Aufträgen, planbaren Umsätzen und stabilem Wachstum. Doch die

Wirtschaftskrise hat diese Sicherheit in ein tägliches Ringen ums Überleben

verwandelt. Reinigungsintervalle werden gekürzt, Budgets eingefroren oder

Standorte aufgegeben. Wo früher ein oder zwei Großkunden ein solides Fundament

boten, ringen Dienstleister heute um jeden Auftrag. Zehn Firmen bewerben sich

oft auf dasselbe Objekt - manchmal vergeblich, weil der Kunde abspringt.

Besonders hart trifft es Unternehmen, die sich auf wenige Stammkunden verlassen

haben: "Verlieren Sie nur einen einzigen Großauftrag, kann das ein Drittel des

Gesamtumsatzes kosten. Gehen zwei oder drei weg, steht das Unternehmen vor dem

Aus", warnt Arman Eskicioglu, Geschäftsführer der EMR Unternehmensberatung GmbH.







sich nachhaltig vom Markt abzuheben und krisenfest zu werden", erklärt Arman

Eskicioglu. Während viele Unternehmen noch in Schockstarre verharren oder auf

eine Entspannung der Lage hoffen, setzen digitalaffine Wettbewerber längst auf

moderne Marketing- und Vertriebsprozesse. Genau hier zeigt sich der

entscheidende Unterschied: Wer heute keine gezielte Akquise und kein effektives

Online-Marketing betreibt, wird mittelfristig vom Markt verdrängt.

"Traditionelle Methoden wie Flyer oder Bauchgefühl reichen längst nicht mehr

aus", betont Arman Eskicioglu. "Wir erleben gerade eine Zeit, in der der Markt

vollkommen neu verteilt wird und nur noch diejenigen bestehen, die bereit sind,

sich aktiv und strategisch weiterzuentwickeln." Die EMR Unternehmensberatung

GmbH unterstützt dabei mit einem durchdachten System aus bewährten Digital- und

Vertriebslösungen - und verhilft Gebäudedienstleistern so zu mehr Planbarkeit

und Wachstum.



Vom Stillstand zur Strategie: Warum jetzt der Wendepunkt für

Gebäudedienstleister ist



Jahrzehntelang fußte der Erfolg vieler Gebäudedienstleister auf stabilen

Strukturen und persönlichen Netzwerken. Doch die aktuelle Wirtschaftskrise legt

Schwachstellen schonungslos offen: Die starke Abhängigkeit von wenigen

Stammkunden wird zur existenziellen Bedrohung, wenn Seite 1 von 3 Seite 2 ►





"Gerade jetzt ist die systematische Gewinnung von Großkunden der einzige Weg, umsich nachhaltig vom Markt abzuheben und krisenfest zu werden", erklärt ArmanEskicioglu. Während viele Unternehmen noch in Schockstarre verharren oder aufeine Entspannung der Lage hoffen, setzen digitalaffine Wettbewerber längst aufmoderne Marketing- und Vertriebsprozesse. Genau hier zeigt sich derentscheidende Unterschied: Wer heute keine gezielte Akquise und kein effektivesOnline-Marketing betreibt, wird mittelfristig vom Markt verdrängt."Traditionelle Methoden wie Flyer oder Bauchgefühl reichen längst nicht mehraus", betont Arman Eskicioglu. "Wir erleben gerade eine Zeit, in der der Marktvollkommen neu verteilt wird und nur noch diejenigen bestehen, die bereit sind,sich aktiv und strategisch weiterzuentwickeln." Die EMR UnternehmensberatungGmbH unterstützt dabei mit einem durchdachten System aus bewährten Digital- undVertriebslösungen - und verhilft Gebäudedienstleistern so zu mehr Planbarkeitund Wachstum.Vom Stillstand zur Strategie: Warum jetzt der Wendepunkt fürGebäudedienstleister istJahrzehntelang fußte der Erfolg vieler Gebäudedienstleister auf stabilenStrukturen und persönlichen Netzwerken. Doch die aktuelle Wirtschaftskrise legtSchwachstellen schonungslos offen: Die starke Abhängigkeit von wenigenStammkunden wird zur existenziellen Bedrohung, wenn Immobilien restrukturiert,