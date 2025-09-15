Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

15.09.2025 / 16:15 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Diversified Energy PLC ISIN: GB00BYX7JT74



Reason for the research: Acquisition of Canvas Energy Recommendation: Buy

from: 15.09.2025

Target price: GBp1700

Target price on sight of: 12 months

Last rating change: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from GBp 1500.00 to GBp 1700.00.

Abstract:

DEC has expanded its leading position in Oklahoma through the accretive acquisition of Canvas Energy. The acquisition of Maverick Natural Resources in May this year more than doubled DEC's footprint in Oklahoma to 1.3m developed acres, thereby creating the premier liquids and natural gas producer in the Western Anadarko Basin (WAB). The Canvas Energy deal grows DEC's presence in the WAB by a further 19% to 1.55m acres. The acquisition consideration is USD550m (3.5x NTM EBITDA) of which ca. 10% is in the form of a share issue to the vendor, USD400m stems from an asset-backed securitisation (ABS) originated by Carlyle, and the balance from existing liquidity under DEC's borrowing capacity. The acquisition, which is expected to close in Q4, should be accretive as it is expected to boost adjusted EBITDA and free cashflow by 18% and 29% respectively even before taking synergies into account. Meanwhile, the share count rises by only 4%. Net leverage (net debt/NTM adjusted EBITDA) is expected to remain stable at 2.6x. DEC is trading at a 32% discount to its peer group based on 2025E EV/adjusted EBITDA, but has a superior growth track record. Applying a multiple of 5.1x to our 2025 adjusted EBITDA forecast (a 20% discount to the peers due to their higher market caps) produces a per share valuation for DEC of GBp1,705. We set a new price target of GBp1,700. Due to recent sector multiple expansion, our new price target is 13% above our previous price target. We maintain our Buy recommendation (upside: 46%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 1500,00 auf GBp 1700,00.



Zusammenfassung:

DEC hat seine führende Position in Oklahoma durch die wertsteigernde Übernahme von Canvas Energy ausgebaut. Durch die Übernahme von Maverick Natural Resources im Mai dieses Jahres hat DEC seine Präsenz in Oklahoma auf 1,3 Millionen erschlossene Acres mehr als verdoppelt und ist damit zum führenden Produzenten von Liquids und Erdgas im westlichen Anadarko-Becken (WAB) geworden. Durch die Übernahme von Canvas Energy wächst die Präsenz von DEC im WAB um weitere 19% auf 1,55 Millionen Acres. Der Kaufpreis beträgt USD550 Mio. (3,5-faches NTM-EBITDA), wovon ca. 10% in Form einer Aktienemission an den Verkäufer gezahlt werden, USD400 Mio. aus einer von Carlyle initiierten Asset-Backed-Securitisation (ABS) stammen und der Rest aus der bestehenden Liquidität im Rahmen der Kreditkapazität von DEC. Die Akquisition, die voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen wird, dürfte sich positiv auswirken, da sie das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow voraussichtlich um 18% bzw. 29% steigern wird, noch bevor Synergieeffekte berücksichtigt werden. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Aktien nur um 4%. Der Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA der nächsten 12 Monate) dürfte mit 2,6 stabil bleiben. DEC wird auf Basis des für 2025 erwarteten EV/bereinigten EBITDA mit einem Abschlag von 32% gegenüber seiner Vergleichsgruppe gehandelt, weist jedoch eine überlegene Wachstumsbilanz auf. Bei Anwendung eines Multiplikators von 5,1 auf unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für 2025 (ein Abschlag von 20% gegenüber den Vergleichsunternehmen aufgrund ihrer höheren Marktkapitalisierung) ergibt sich für DEC eine Bewertung pro Aktie von GBp1.705. Wir setzen ein neues Kursziel von GBp1.700 fest. Aufgrund der jüngsten Expansion der Sektormultiplikatoren liegt unser neues Kursziel 13% über dem Kursziel von GBp1.500 in unserer letzten Studie vom 4. August 2025. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 46%).

