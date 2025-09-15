    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKering AktievorwärtsNachrichten zu Kering
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Kering auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Selbsthilfe-Erholungsstory bei Kering dürfte ähnlich schwankungsanfällig verlaufen wie bei anderen Luxusgüterkonzernen in den vergangenen zehn Jahren, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Kering müsse noch greifbare Fortschritte nachweisen, nachdem sich die Aktie um 50 Prozent von den jüngsten Tiefs erholt habe. Angesichts des neuen, starken Konzernchefs Luca De Meo und des neuen Gucci-Kreativdirektors Demna Gvasalia neige er aber eher zu einer optimistischen Einschätzung./gl/niw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:15 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 251,3EUR auf Tradegate (15. September 2025, 16:15 Uhr) gehandelt.




