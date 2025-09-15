JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie zog in einer am Montag vorliegenden Studie Schlüsse daraus, dass Dänemark Milliarden für den Kauf europäischer Luftabwehrsysteme ausgeben wolle. Ein Auftrag hauptsächlich für SAMP/T-Systeme sei positiv für Thales und Airbus, BAE sowie Leonardo als Beteiligte am Konsortium MBDA. Die Selektion falle aus dem Raster der European Sky Shield Initiative (ESSI), die im Mittelstreckenbereich eigentlich auf IRIS-T-Systeme setze. Für den an IRIS-T beteiligten Hensoldt-Konzern wäre es leicht negativ, wenn die ESSI-Länder sich individuell entscheiden können./tih/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 03:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 03:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 95,35EUR auf Tradegate (15. September 2025, 16:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



