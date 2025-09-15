    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials
    JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 236,50 Euro belassen. Glynis Johnson wertete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die jüngsten Veränderungen am Analystenkonsens für Baustoffwerte aus. Bei Heidelberg Materials habe sich der Analystenschnitt auf dem Niveau des Vormonats behauptet. Der Konsens für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege knapp über der Mitte der Zielspanne der Heidelberger./tih/niw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 12:28 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 204,4EUR auf Tradegate (15. September 2025, 16:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Glynis Johnson
    Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 236,50
    Kursziel alt: 236,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


