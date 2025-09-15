LPKF Laser: Mit 'North Star' zu nachhaltiger Profitabilität
LPKF Laser & Electronics SE setzt mit der Initiative „North Star“ neue Maßstäbe, um langfristig profitabel zu bleiben. Ziel ist es, die EBIT-Marge auf zweistellige Werte zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Optimierung von Strukturen und Prozessen in fünf Schlüsselbereichen steht im Mittelpunkt. LPKF verfolgt eine zweigleisige Strategie: Wachstum im Kerngeschäft und neue Märkte durch innovative Technologien. Mit rund 700 Mitarbeitern ist LPKF im SDAX der Deutschen Börse gelistet.
- LPKF Laser & Electronics SE startet die Initiative „North Star“, um die Profitabilität nachhaltig zu sichern.
- Ziel ist die Steigerung der EBIT-Marge auf einen zweistelligen Wert und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.
- Die Initiative umfasst die Optimierung von Organisationsstrukturen und Prozessen, um die Auswirkungen von Umsatzschwankungen zu verringern.
- Fünf zentrale Aktionsfelder der Initiative sind Operations, Forschung & Entwicklung, Vertrieb, Administration & Infrastruktur sowie Service.
- LPKF verfolgt eine zweigleisige Strategie: organisches Wachstum im Kerngeschäft und Erschließung neuer Märkte durch innovative Technologien wie LIDE.
- Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei LPKF Laser & Electronics ist am 30.10.2025.
Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,94 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.691,85PKT (+0,78 %).
