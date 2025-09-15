105 0 Kommentare LPKF Laser: Mit 'North Star' zu nachhaltiger Profitabilität

LPKF Laser & Electronics SE setzt mit der Initiative „North Star“ neue Maßstäbe, um langfristig profitabel zu bleiben. Ziel ist es, die EBIT-Marge auf zweistellige Werte zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Optimierung von Strukturen und Prozessen in fünf Schlüsselbereichen steht im Mittelpunkt. LPKF verfolgt eine zweigleisige Strategie: Wachstum im Kerngeschäft und neue Märkte durch innovative Technologien. Mit rund 700 Mitarbeitern ist LPKF im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

