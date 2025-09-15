Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 1
Performance 1M: +17,86 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 2
Performance 1M: -12,16 %
SAP
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 3
Performance 1M: -8,21 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 4
Performance 1M: -4,24 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 5
Performance 1M: -0,61 %
Porsche AG
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 6
Performance 1M: -3,86 %
