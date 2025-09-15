Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ASML Holding
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 1
Performance 1M: +10,98 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 2
Performance 1M: +17,86 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 3
Performance 1M: -12,16 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 4
Performance 1M: +5,53 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 5
Performance 1M: +0,32 %
SAP
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 6
Performance 1M: -8,21 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 7
Performance 1M: -1,49 %
